批藍白修法違法亂紀 吳崑玉揭：正聯手打造無限掠奪的「新階級」

立法院本屆立委上任以來，在藍白多數聯手下，強行推動多項重大爭議修法，引發外界熱議或質疑，政治評論員吳崑玉在臉書分享超過2500字的長文，指若將這些爭議法案串起來看，在其背後是藍白正在聯手打造一個無限掠奪的「新階級」，從立法院到地方縣市首長與議員，並以樁腳為通路，串連起支持己方的行政官僚，甚至高院法官，為違法亂紀、邏輯不通的政策及行為提供解釋與掩護。他也感嘆，「當行為不再有法律可以約束，欺男霸女，掠奪剝削也就沒人能管得住，一個新貴族階級的保護罩便已完成」。

吳崑玉在臉書發文指出，高虹安案二審無罪判決，陳玉珍連提立委助理費除罪、地方議員助理費除罪兩法案，立院法制局出報告、出公文、擬法案協助民代貪污助理費除罪，將助理費視為補貼民代薪資的私款，正副議長聯誼會不斷遊說貪污助理費除罪，這些事件檯面上看似出自不同單位，其實檯面下串成一氣，而串通各單位的下水道，就是立法院的法制局。實際控制這一切，卻沒在檯面上列名的，還有立法院長韓國瑜，秘書長周萬來，國民黨黨團總召傅崐萁。

吳崑玉提到，去年的國會擴權法案，曾企圖把民間企業與一般人民，都列為國會議員可以調查偵訊的對象，後來被憲法法庭擋下。在去年底藍白乾脆提個《憲訴法》，又連續全面否決大法官任命，實質廢掉憲法法庭，封閉行政機關尋求憲政救濟的管道。至於《財劃法》則企圖把中央政府的預算剝去大半，讓多數為藍營首長執政的地方政府肥到流油，讓行政院長既沒錢也沒人可以做事，地方政府卻可以任意發錢，政策買票。

吳崑玉分析，這些離譜法案原本看似只是立法院想要擴權獨大，一院壓四院兼癱瘓總統府，但當助理費案與高虹安案判決出來，把這些事串起來看，才會發現各個個案並非個案，而是一整套方案，意在創造一個「新階級」。以獨大的立法院為核心，地方縣市首長與議員、樁腳為通路，串連起支持己方的行政官僚，甚至高院法官，為違法亂紀、邏輯不通的政策及行為提供解釋與掩護，弄到「有罪卻沒事」。再透過媒體與網紅、群組與抖音等通路形塑輿論，進行辯護，講到「歪理也是理」，鞏固支持群眾。

吳崑玉質疑，相比起傳統政治對決，新階級是自封權貴，在這個階級結構裡的人，可以壓制一切，大殺四方，貪得無厭，所有過手的錢都是我的，政府的預算要撥進我的系統，連助理費我都要吃乾抹淨，剝削殆盡。而且自己若有任何違法亂紀行為，乾脆修掉法律，撤除邊界，沒有法律就沒有違法。撤不掉法律，那就消滅罰則，或影響判決，減輕刑度。

簡單點說，就是新階級想幹什麼就幹什麼，想弄死誰就弄死誰，想吃掉哪家公司哪個人的錢就吃下去，然後沒有任何法律可以辦，一切都是「說法」問題。只要哄得住選民，唬得住反對者，老子愛怎樣就怎樣，權力無限大，責任無限小，這就是陳玉珍那句：「僅只需對選民負政治責任。」的真義。

吳崑玉表示，這不是傳統的政黨對決，也不是「我的人都沒事，不是我的人都有事」，那種藍綠白顏色縱切的派系邏輯，而是在整個社會結構中，硬生生橫向切出一條權貴階層，這個階層由選舉出來的民意代表組成，上半部是立委，下半部是地方議員，地方縣市首長則看他是不是我們的人。這個階級是由其公職身份決定的，類似「貴族」，所以「刑不上大夫，禮不下庶人」。

吳崑玉批評，尤其是這群立委，自認與助理或領薪水工作的草民們不一樣，他們永遠高人一等。甚至高於各級公務員們，翁大上人那句：「我就是比你大！怎樣？」充份顯露了這種階級意識。他們沒有要把自身階級以外的人當作人，你們就是我想割就割的韭菜，不給我割，就寧可把整片田給燒了。所以毀憲亂政，政府癱瘓，關我屁事，不是我的東西，就不是個東西，只有能給我掠奪剝削的東西，才是值得保存的東西，但必須置於我的控制之下。這是徹底的階級剝削概念之展現，沒有其他。

吳崑玉也舉南斯拉夫共產黨前領導人吉拉斯出版了「新階級：對共產主義制度的分析」一書為例，指該書描述了吉拉斯對掌權後共產黨的嚴厲批判。吉拉斯曾是狄托的繼承人，後來因為看不下去共黨得權後的腐敗，而與狄托翻臉，甚至入獄多年。不料在得權後，為了從農業走向工業，必須「集中力量辦大事」，於是國家的一切資源都由共產黨官僚掌控。結果，「與以前的革命相反，共產主義革命是以取消階級為號召開始，但最後竟造成一個握有空前絕對權威的新階級。」

共黨高層與官僚們從此開始吃香喝辣，盡情掠奪，每天喝到酩酊大醉。政府決策，不是在公開議論中作成的，而是在餐桌或幾個人打獵、散步中決定的，政府流程只是完成其意志而已。「會議的目的只是用來確認在親密的廚房中早已烹調好的食物。」

吳崑玉直言，這像不像立法院兩年來不討論、不進委員會、逕付二讀，甚至邊投票邊遞幾個人在暗處寫好的修正動議？如果咱們幾個人就能寫出法案，那還需要什麼助理？但不聘助理就拿不到國家補助的錢，報人頭又會出事，那何不乾脆把助理費改成立委與議員補助款，不管有沒有聘，都是老子的錢？

吳崑玉也說，講到錢，「這個新階級是貪婪而不能滿足的，就像資產階級一樣。不過，它並無資產階級所具有的樸素和節儉的美德。新階級的排斥異己正像貴族階級一樣，但沒有貴族階級的教養和騎士風格。」這些新階級權貴「既可任意支配和擁有全國的財富，又不用為這些財產負責，使他們揮霍起來更加肆無忌憚。」

吳崑玉強調，我們不止要提防堵截藍白在各種議題上的逆向騷操作，更須看懂他們這些操作背後的一貫邏輯，而不只是隻字片語的在字面上爭辯。他們早已自認是個身份地位不等同於一般人類的權貴新階級，所以柯文哲才會成天嗆：「你們居然敢法辦第三大黨黨主席？敢關押總統候選人？」高虹安案的無罪判決，更讓無數因貪污助理費涉案的立委與議員們，吃了一顆定心丸，起碼先有了個判例，接下來只需再撤除法條。

吳崑玉質疑，當行為不再有法律可以約束，欺男霸女，掠奪剝削也就沒人能管得住，一個新貴族階級的保護罩便已完成，從此便可各憑本事，肆意搶奪，誰也攔不住他們，誰也躲不掉他們。

吳崑玉在文末也強調，每個人都該好好的問問自己，你願意被這群新階級權貴所統治嗎？你甘願當個只能被割的韭菜，還是隻自願被吃的豬？民主社會，請你自己作出決定。

