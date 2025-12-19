控劉書彬以折磨下屬為樂 前助理訴求要她辭立委

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

助理費除罪化爭議期間，民眾黨立委劉書彬被爆下令助理不得參與要求國民黨立委陳玉珍撤案連署，引發議論。劉書彬前助理邱子安在網路指控劉目中無人，以貶低、折磨、監視下屬為樂，訴求劉應該離開立委一職。

邱子安表示，熟悉鑽研德國政治的人，都知道德國前首相柯爾曾因海外政治獻金問題，造成基督教民主黨內一時間大亂。結果，曾被一手提拔，當時稚嫩年輕的梅克爾，投書媒體斥責柯爾違法，呼籲基民黨要在沒有柯爾的領導下站穩腳步。此端「弒父奪權」，讓梅克爾政治身價一路看漲，終獲總理大位。鑽研德國政治甚深，曾任東吳教授，現任立法委員的劉書彬女士，也應該迎來她的「柯爾」時刻，「這回，她是柯爾，我是梅克爾」。

請繼續往下閱讀...

邱子安說，他是劉書彬在4月到8月的法案助理，訴求劉書彬應該離開立法委員的職位。前陣子當媒體質疑劉書彬有沒有逼助理撤簽權益連署時，他反駁媒體應該要做好查證工作。現在，查證來了，「劉書彬目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」。

邱子安說，雖然事發時已經離職，確實沒有親眼聽聞她逼助理撤簽，僅是從好幾個訊息管道聽聞。不過與她親身工作的經驗，可以證實她是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂的人。這樣的劉書彬，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。

邱子安說，舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶（但並沒有提供該員工公用電腦）；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置。這些雞毛蒜皮屁大小事，劉書彬一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

「妳是不是一天沒有找妳員工麻煩就不舒服？」邱子安回憶，日前劉拿著法制局在網站上舊有清單的報告，質疑助理們沒有彙整列冊時，他忍無可忍，拉出法制局在網站上的清單，明指給劉書彬參閱後，終於第一次甩開職場禮儀，直陳反問：「妳是不是每一天沒有找一件事情找妳的員工麻煩，就覺得不舒服？」劉書彬反倒是收起咄咄逼人的氣勢，開始結巴支吾，跟委員會前堵麥訪問有點像。

邱子安控訴，他決裂與離職的觸發點，是劉書彬再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作。當日為了分派該重大法案工作，劉書彬召集同仁開會，開始將與該法案相關的條文，逐一敘述，大約講了5、6條、耗時2、30分鐘，要開始指定同仁草擬法案時，開口問了那一句：「你們自認為很瞭解中華民國的政治制度嗎？」這位一個預算解凍都擋不下來，他替她設計青年基本法立法院政策審議權，好符合她政府體制研究專家形象，她卻1條民眾黨版本都無法保留，每一件事情都是下屬、都是別人的錯誤的女士，現在問我們，是不是很瞭解政治制度？

邱說，因此他站起來與劉對峙：「我無法再忍受了、我無法再假裝了。我放棄了前一個國際NGO的工作，不是為了這樣的。妳這樣子做不出任何成績，妳如果用剛剛條文，絕對沒辦法在黨團面前報告、絕對沒辦法在審查時捍衛妳的條文。這樣子是不會有任何結果的。」事情至此，只能離職。

邱子安表示，他從事立委助理的工作，大約5年，很清楚這樣的表態會失去我的工作，會被這個圈子排擠、追殺。但他不在乎，民代助理是一個非常沒有尊嚴、夾心餅乾的工作，在這裡有前景，或許並非好事，「我是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法