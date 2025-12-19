為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    真正危險的不是彈劾！吳靜怡：最可怕的是濫用憲政、讓台灣慢性癱瘓

    2025/12/19 11:34 即時新聞／綜合報導
    圖左為民眾黨主席、民眾黨立院黨團總召黃國昌、圖右為國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    

    針對藍白聯手通過《財政收支劃分法》與停砍年金案所引發的憲政風暴，朝野對立已由議場攻防升級為「彈劾戰」，藍白陸續要對卓揆及賴總統發動彈劾。媒體人吳靜怡發文直言，彈劾案最可怕的不是結果，而是其過程的輿論消耗。她也質疑，真正危險的不是彈劾本身，而是對憲政的濫用，讓台灣進入慢性癱瘓，她為此也直呼「人民會覺醒嗎？」

    吳靜怡在臉書發文指出，「彈劾總統」即將成為藍白透過法律、輿論戰拉下賴清德的新口號！她認為彈劾案最可怕的不是結果，而是其過程的輿論消耗。

    吳靜怡表示，藍白企圖用無限次的憲政對抗，拖垮執政黨行政正當性，逼迫政治讓步，並為街頭與選舉鋪路，這不是法治操作，而是對民進黨進行一場「政治消耗戰」！只要週週有案、案案有新聞。

    吳靜怡分析，藍白的戰略很明確，既然行政院敢不副署三讀通過的法案，那就刻意塑造是「違憲」的輿論，藍白請監察院彈劾卓榮泰只是前菜，黃國昌早早預告，實際的目標就是賴清德，這是一個法律循環陷阱：藍白通過法案、府院拒絕執行、藍白藉此定調總統「違憲」，啟動彈劾總統。

    吳靜怡直言，彈劾對於藍白來說，不是司法程序，而是政治燃料、分化民眾、持續消耗行政效能與總統威信，並透過三個步驟考驗社會耐性：
    第一、企圖用「彈劾總統」製造一個「總統違憲」的政治標籤
    不論結果如何，只要藍白立委提案進入程序啟動、過半通過、新聞熱度炒作，「彈劾總統賴清德」就能被反覆貼標，並用立法院對賴清德「發傳票」來反覆消費。
    第二、把國會衝突升級為體制危機
    刻意將行政與立法的正常法制程序，變造為瞧不起立委、憲法災難，藉此合理化後續更激進的政治手段。
    第三，為街頭動員提供法律與輿論的遮羞布
    彈劾不是藍白要的，而是成為煽動民眾上街頭的支撐點，刻意操作年改議題，讓長輩成為憤怒鳥創造世代對立。

    吳靜怡指出，現在最緊張的恐怕是國防部跟各部會，藍白現在的邏輯，就是你不執行我通過的《財劃法》和《公教年金案》，那我為什麼要給你明年的總預算？尤其是那幾千億的軍購案，這就是藍白企圖鎖住執政黨的鎖鏈。

    吳靜怡質疑，在野擁有獨裁者的心態，台灣社會是否能分辨制度監督與政治鬥爭的界線？如果「彈劾」被當成口號、動員工具、輿論表演，那下一個被消耗的，就不只是總統，而是我們對民主制度的信任。

    吳靜怡在文末直言，真正危險的，不是彈劾本身，而是對憲政的濫用！把憲法當成政治武器，而台灣，即將進入慢性癱瘓，人民會覺醒嗎？

