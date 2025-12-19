藍白移請監院彈劾卓揆 詹凌瑀：拿憲法當遮羞布的集體耍賴

立法院司法及法制委員會昨日在藍白立委多數優勢下通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，藍白更同聲宣布接下來也將彈劾總統賴清德。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立法院司法及法制委員會昨日在藍白立委多數優勢下通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，民眾黨也在臉書粉專發文稱「卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾」。對此媒體人詹凌瑀對此發文質疑，平時喊著要廢掉監察院的是你們，現在跪求監察院出來彈劾的也是你們，她也直言，別再消費「民主」兩個字了，那不叫監督，那叫拿著憲法當遮羞布的集體耍賴。

詹凌瑀在臉書以「民眾黨的憲法是『黃國昌版本』的嗎？」為題發文指出，民眾黨大張旗鼓喊著要彈劾卓榮泰，說什麼不副署就是毀憲亂政，這邏輯簡直比那種「三分鐘三讀」的《財劃法》還要荒謬。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀質疑，你們所謂的民主，難道是藍白聯手不給討論、不給試算、強推法案，然後行政院就得像個橡皮圖章一樣乖乖簽字買單？詹凌瑀直言，把行政權當成立法院的下屬單位，這種「立法獨裁」的傲慢，才是真正的憲政災難。

詹凌瑀提到，最諷刺的是，平時喊著要廢掉監察院的是你們，現在遇到不順心就立刻變臉、跪求監察院出來彈劾的也是你們，根本就是風向轉得比翻書還快的政治假面。

詹凌瑀在文末也直言，別再消費「民主」兩個字了，那不叫監督，那叫拿著憲法當遮羞布的集體耍賴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法