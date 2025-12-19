藍白喊彈劾賴清德自打臉！鍾佳濱：憲法法庭被他們癱瘓了

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」，立法院國民黨團及民眾黨團，規劃今天（19日）於議場前聯合召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德，賴依法必須列席。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱指出，總統彈劾案須經立法院2/3以上決議，並送憲法法庭審理，「糟糕了，憲法法庭不是被他們聯手癱瘓了嗎？」

關於立法院對總統、副總統提彈劾案，憲法增修條文明定，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

鍾佳濱受訪指出，委員會通過的提案通常是建議性質，因為委員會是受院會委託，進行法案審查或聽取業務報告。荒謬的是，提案立委是一向主張要廢除監察院的民眾黨團總召黃國昌。

鍾佳濱說，黃國昌口口聲聲說要廢監察院，去年還砍掉監察院今年度97%預算．如今要求監院彈劾卓榮泰、甚至是賴清德，不僅違反其過去的一貫主張，也忽略身為立法委員的職權。

鍾佳濱說明，立法委員可以彈劾總統，只要經過立法院2/3以上決議通過，就可以將彈劾內容送交憲法法庭審理，但糟糕了，憲法法庭不是被他們聯手癱瘓了嗎？黃國昌也可以發起對罷免總統，罷免案同樣是要經過立法院2/3決議，並交給全國人民投票決定。

「不信任案的門檻低多了！」鍾佳濱說，根據憲法增修條文規定，立法院若認為行政院長不稱職，只要1/3立委提議、1/2以上同意通過，以目前國民黨與民眾黨在國會的過半席次，行政院長就必須辭職。黃國昌只是證明，不敢面對當不信任案通過後，民眾黨可能團滅的情況，真的是可笑。

