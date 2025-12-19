為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白稱反獨裁要彈劾總統 林智群諷：看到真正獨裁者就下跪

    2025/12/19 07:58 即時新聞／綜合報導
    國民黨昨發文稱，接下來將與民眾黨「彈劾違憲總統」。對此律師林智群諷刺，「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲、看到真正的獨裁者就下跪」。圖為國民黨團總召傅崐萁（右）、民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

    立法院司法及法制委員會昨日在藍白立委多數優勢下通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，國民黨昨晚更發文稱，接下來將與民眾黨「彈劾違憲總統」。對此律師林智群諷刺，「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲、看到真正的獨裁者就下跪」。新北市議員卓冠廷也質疑，「現在只有8個大法官，憲法法庭能怎麼開？」、「人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會啦！」

    國民黨昨晚在臉書發文稱「明天早上，我們與民眾黨將共同宣布，彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」。律師林智群在臉書轉貼國民黨發文的截圖，並諷刺「國民黨終於鼓起勇氣要臭習近平了嗎？」、「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲、看到真正的獨裁者就下跪」。

    卓冠廷也在臉書轉貼國民黨發文的截圖，並質疑「藍白合又想出新招了，明天要提彈劾總統？」他表示根據憲法增修條文，立法院提出總統彈劾案的成立程序包含「全體立委1/2提議，2/3決議，提出彈劾案」、「聲請司法院大法官審理（依照藍白通過的憲訴法，大法官不得低於10人）」、「三、憲法法庭判決成立時，被彈劾人應解職」。

    卓冠廷直言，「試問，在藍白否決了14名大法官人選後，現在只有8個大法官，憲法法庭能怎麼開？」他也笑稱「阿，想太多，要2/3立委決議才會送往憲法法庭，藍白哪來76席？」

    卓冠廷強調，「人數要夠，藍白倒閣後，解散國會才有機會啦！」，並酸「還是那句話，嗆你們藍白不敢，笑死人！」

