梨山茶農奪大獎遭中國鬧場 黃暐瀚：只想「佔」台灣不是「愛」台灣

中國人士在台灣茶農謝忠霖獲頒世界茶葉大賽特別獎時鬧場，失控高喊「台灣只是一個省份」、「台灣是中國的一部分」，被在場外國人士當場反駁，怒斥「安靜點」、「不喜歡就出去」。（圖擷自梨山聚鑫製茶廠臉書影片）

台中梨山聚鑫製茶廠參加在法國巴黎舉辦的法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」拿下特別獎，頒獎時卻遭中國大使館人員鬧場。資深媒體人黃暐瀚發文質疑，中國對台灣的不是「愛」，而是佔有慾，只是想要「佔」台灣。他強調「如果是愛，怎麼會不管台灣人的死活？」、「台灣好，表現佳，國際有名，不是應該高興才對嗎？」

黃暐瀚在臉書以「只想佔台灣 不是愛台灣」為題發文指出，對於沈富雄提出「兩岸12條」，第一條「中國愛台灣，此愛無絕期」才講完，他就舉手表示不同意。黃暐瀚認為，中國對台灣的不是「愛」，而是佔有慾，如果是愛，怎麼會不管台灣人的死活？

黃暐瀚表示，2003年 WHA 世界衛生大會，中國副總理吳儀帶隊出席，反對台灣參與，當時沙祖康的經典回頭：「誰理你們」！烙印在台灣人的心中，包括他在內的許多台灣人這才知道，原來，台灣人的死亡，對岸根本不理。

黃暐瀚指出，前幾天台中梨山茶農到法國得獎，現場出現疑似中國籍人士大聲抗議「台灣是中國的一省，台灣是中國的一部分」。對此他直言「不理解」，並指如果真的把台灣當成是中華人民共和國的一部分？台灣好，表現佳，國際有名，不是應該高興才對嗎？

黃暐瀚比喻，一個爸爸看到兒子畢業典禮上台領校長奬的時候，會在台下大聲抗議：「他是我養的，他學費是我繳的，他只是我的一部分」，然後生氣嗎？哪個爸爸會看到孩子得獎，卻不高興？黃暐瀚直言，「所以我說，中國不是愛台灣，中國只是想要『佔』台灣」。

黃暐瀚強調，如果真的關心，在台灣人希望獲得醫療照護，訊息交流的時候，就不會講出「誰理你們」這樣殘忍的話；如果真的有愛，就不會看到台灣茶葉得獎，不跟著高興就算了，還在台下抗議；如果真的關心，就不會在李洋、王齊麟奧運比賽的時候，不幫忙加油，只盯著台灣加油海報，伺機去搶。

黃暐瀚指出，這不是關心，更不是愛，在國際舞台、軍事威脅上不斷打壓台灣，兩岸又怎麼可能做到習近平所說的，心靈契合？

