中國女機場飆罵台遊客！矢板明夫揭日網反應：野蠻令人瞠目結舌

1名中國女遊客17日在羽田國際機場對台灣遊客高聲斥責，反覆叫喊「台灣是中國的」，態度逼人。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

東京羽田國際機場17日發生了一起令人側目的衝突。1名中國女遊客在公共場所對台灣遊客高聲斥責，反覆叫喊「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治……」態度咄咄逼人。警方到場後，台灣遊客以日語冷靜說明情況，與該名中國女子同行的另名女子竟脫口辱罵「說人話！說狗語啊？」場面讓在場旁觀者錯愕。

印太戰略智庫執行長矢板明夫18日在臉書「矢板明夫俱樂部」發布貼文表示，事件在日本網路上迅速發酵，日本網友的反應相當直接且尖銳。有人感嘆自己曾經因《三國志》、孔子的思想，以及中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。

矢板明夫說，還有日本網友直言，在他國高喊「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，簡直失禮到荒謬的程度；竟然說日語是「狗語」，「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」

矢板明夫稱，更諷刺的是，有日本網友提問「在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼『信用加分』嗎？」因為，從更深一層來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外「愛國主義教育」的必然結果。

矢板明夫強調，當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。

