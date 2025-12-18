美智庫示警共軍正在備戰 台灣需強化國防凝聚共識

華府智庫詹姆士敦基金會主席孟沛德18日出席台灣勵志協會所舉辦的座談會，指出共軍正在為戰爭做準備，台灣各界需意識到此事，並凝聚強化國防共識。（中央社）

面對當前台海局勢，美國智庫學者孟沛德今天表示，中國人民解放軍正為了戰爭在做準備和訓練，遠超越和平時期的國防建設，台灣的全國各界都需意識到此事，凝聚強化國防的共識，讓中共領導人習近平認定攻台代價高昂。

台灣勵志協會下午邀請華府智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）、研究員張崑陽進行「台海局勢及台灣安全」座談會。

張崑陽表示，詹姆士敦基金會對中共沒有幻想，在研究上透過中共的文件檔案，以及觀察中共的行為模式，判斷中共的真實意圖，近期的研究中得出的結論是對未來5、10年的情勢非常戒慎恐懼，希望透過美台雙方的一起努力，穩定台海的情勢。

除了軍事手段，張崑陽指出，中共也意圖透過內部滲透的方式瓦解台灣，基金會也曾出版報告，詳述中共透過在地協力者，運用宮廟、黑幫等方式進行滲透，而總統賴清德今年提出17項因應國安及統戰威脅策略，證明台灣政府正視中共潛伏在台灣內部所製造的威脅，賴總統此舉並不是在挑釁中國，而是正視問題所做出的回應。

面對中國滲透，孟沛德指出，主動透明是民主社會的防線，透明不只是資訊公開，也需要制度化法律界線與國安界定，例如外國代理人登記制度，讓社會瞭解合法交流與非法行為的界線。

孟沛德指出，美國過去20多年來不斷敦促台灣以及盟邦強化國防，民主陣營需要團結來面對中國的威脅。畢竟單打獨鬥，沒有人是贏家。美國與盟友需要發揮「團結力量大」的精神，來面對正在準備戰爭的解放軍，台灣各界都需要意識到此事，透過凝聚強化國防的共識，讓習近平認定攻台代價高昂。

到場參與座談會、與孟沛德熟識多年的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑受訪表示，孟沛德與張崑陽此次訪台提到，中共利用舉國體制對台灣進行滲透，台灣需要做好從法規到全社會防衛韌性，對中國的入侵進行全面的防衛，特別是中共會以文化、宮廟等交流，透過合法掩護非法的方式進行。

林穎佑說，因此台灣不只需要透過教育，還需要法律、國防認知與媒體識讀等更多領域反制，以及讓更多民眾瞭解中共入侵的手段。

台灣勵志協會18日舉行「台海局勢及台灣安全」座談會。（中央社）

