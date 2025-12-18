為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中綠美圖開館》文化部次長致詞「被取消」 議員批政治操作

    2025/12/18 21:12 記者蘇孟娟／台中報導
    台中綠美圖開館廣邀國內外嘉賓。（圖：市府提供）

    台中綠美圖開館廣邀國內外嘉賓。（圖：市府提供）

    台中綠美圖13日正式開館，卻傳出文化部次長李靜慧典禮當天臨時被通知「不需致詞」，挨批待客之道「不文化」；多名議員痛批中央部會首長到台中參加活動「被消音」已非首次，市長盧秀燕刻意抹煞中央，只顧突顯個人，將歷任市長努力規劃的台中綠美圖打包成個人「政績秀」，失儀及失禮更輕視文化令人遺憾。

    台中綠美圖日前甫盛大開館，近日傳出文化部次長李靜慧竟到當天早上，才臨時被通知「不需致詞」，網路上及藝文界更瘋傳一份「李靜慧當天致詞稿」，台中市府待客之道「不文化」引發熱烈討論。

    江肇國更指出，中央官員來台中「被消音」已非首例，包括內政部、交通部官員參加台中活動都曾被消音，僅被安排幫有獎徵答提問，僅盧秀燕個人說好說滿，以盧為中心的一貫套路，讓盧秀燕藉各式活動收割攬功、推銷助選、自我吹噓等，文化專業、制度禮節無人在意，連文化建設台中綠美圖開幕，都淪為墊高盧秀燕的一塊磚而已。

    黃守達指出，盧市府貿然取消國家文化主管機關的致詞安排，但盧秀燕的致詞更忽略前朝的付出與努力，更將來自各地的藝文專業人士草草帶過，只為了宣傳「盧市府的功勞」。

    黃守達指出，文化部今年9月選在台中舉辦的第1屆台灣國際兒少書展，中央對於台中文化發展潛力的高度重視與實質支持，盧市府卻以少到不能再少的宣傳與毫無配套的交通規劃回應；之前又將「國美二館」拱手讓人，只因盧秀燕不想「做人細漢」，綠美圖卻又變盧秀燕個人政績，處處政治操作，政治凌駕於文化之上，文化在台中處處被政治掣肘。

    市議員周永鴻直指，盧秀燕總是把藝文建設當政治籌碼，只因為她一句「不想做人家細漢」，就扼殺台中州廳成為國美館二館的機會，台中州廳修復過程至今令人不忍卒睹；因為國漫館選址過程怠慢，差點又讓台中錯失文化建設，根本沒有文化素養，也不重視文化，台中「文化城」的底蘊已經逐漸流失。

