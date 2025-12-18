行政院傑出科技貢獻獎 台積電執行副總米玉傑等3人獲獎

「2025年行政院傑出科技貢獻獎」今（18）日舉辦頒獎典禮，本屆共有三人獲獎，分別為台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中研院植物暨微生物學研究所特聘研究員林納生以及陽明交通大學教育研究所教授周倩。（行政院提供）

「2025年行政院傑出科技貢獻獎」今（18）日舉辦頒獎典禮，由行政院長卓榮泰親自頒獎表揚。本屆共有三人獲獎，分別為台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中研院植物暨微生物學研究所特聘研究員林納生以及陽明交通大學教育研究所教授周倩。

米玉傑研發團隊成功開發出領先國際的7、5、3、2奈米先進製程技術，確立台積電在全球市場的領先實力，該等技術成為全球高效能 AI 發展的重要基礎。米玉傑率領其團隊建構全球最大規模的先進半導體製造聚落與完整供應鏈，使台灣在先進製程及封裝技術的市占率與產能規模方面保持領先優勢，展現難以撼動的國際競爭力。

米玉傑致詞時表示，這項殊榮不僅肯定其投入半導體研發逾30年的努力，更是對台積電長期追求技術領先的高度肯定。國科會主委吳誠文則表示，米玉傑獲獎，充分展現其對台灣科技與產業發展的卓越貢獻。台積電在先進製程上的突破，形塑出台灣極為關鍵的半導體「護國神山」，不僅是經濟支柱，更成為國力的重要象徵。

林納生則長期致力於揭示感染竹類之竹嵌紋病毒及其衛星RNA的複製與致病機制，克服病毒學界長達75年的研究瓶頸，提升台灣植物病毒研究的國際學術地位。相關成果不僅有效推動病害防治與產業升級，直接造福全球筍農，研發成果更橫跨基礎研究、應用技術及產業實踐，並將影響力從國內延伸至國際。

周倩十餘年前主導建置「台灣學術倫理教育資源中心」（AREE），至今網站瀏覽人次已破億，成為台灣學術倫理資源與教育的核心平台，並創立「台灣學術倫理教育學會」讓學術倫理影響力從校園擴及產業與社會，奠定台灣科研永續發展的基石，成為全球市場競爭力與創新能力的強力後盾。

