美對台軍售海馬士、拖式飛彈 中國國台辦警告：別逾越紅線

美國政府美東時間17日宣布總額逾111億美元對台軍售8案。中國大陸國台辦今天以發言人陳斌華名義說，美方違反一中原則與中美三個聯合公報，中方堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。

陳斌華並聲稱，台灣議題是「中國核心利益中的核心」，是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他宣稱，「美方悍然宣布向『中國台灣地區』出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反『一個中國原則』和中美三個聯合公報，特別是『八一七公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號（訊號），我們對此堅決反對，嚴正譴責」。

陳斌華說，陸方要求美方立即停止武裝台灣，停止支持「台獨分裂勢力」，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣議題。

他並聲稱，聲稱如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線」，必將「迎頭痛擊」。

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間17日發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額111億540萬美元。

美國國務院已批准這些擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。這是美國總統川普（Donald Trump）第2任期二度對台軍售。

