梨山茶農在法國獲獎遭中國鬧場 何欣純拜會力挺茶農兄弟

梨山茶農在法國獲獎遭中國鬧場何欣純與台中市議員江肇國、黃守達拜會力挺。（何欣純純提供）

台中梨山聚鑫製茶廠參加在法國巴黎舉辦的法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」拿下特別獎，頒獎時遭中國大使館人員鬧場，立法委員何欣純今日在台中市議員江肇國與黃守達的陪同下，前往台中聚鑫製茶廠幫茶廠執行長謝忠霖與謝偉騰兄弟加油打氣，肯定謝忠霖傳承五代製茶工藝，並將台中梨山茶一舉推向國際品茶舞台，讓國際人士知道，台灣不只有台積電，還有台中梨山好茶。

台中梨山聚鑫製茶廠日前在法國茶葉國際大賽獲頒「特別獎」，遭中國外館人員鬧場大喊「台灣是中國的一省」，鬧場行為遭主辦方無視。相關影片曝光後，中方行徑引起網友憤慨，何欣純今特地前往打氣。

何欣純強調，台中擁有得天獨厚的高山茶區與職人技藝，需要政府以有系統的政策從種植、製作、包裝到行銷，協助輔導青農處理相關檢驗與食品安全的法規，讓青農專注製茶業，突出台灣茶與其他國家茶葉的差異性與獨特性。

她肯定台灣製造的茶葉獲得國際關注，更肯定謝忠霖在頒獎現場面對中國干擾仍沉著以對，也獲得在場各國代表的掌聲與支持回應，讓國際看見台灣青年的風度與氣質。

將代表民進黨參選台中市長的何欣純表示，台灣的茶葉早已傳承百年，但產業要走向下一個百年，不能只靠情懷，更需要創新以及在地市府的全力協助，才能走出市場的新方向。

江肇國則指出，這幾天幾乎全國都注意到台灣之光梨山聚鑫製茶廠，但令他意外的是，從中國鬧場影片曝光至今，台中市長盧秀燕以及國民黨2名有意挑戰台中市長的政治人物，竟然沒有人注意到這事件，也沒有人關心台中在地的茶廠，面對優秀的台灣及台中之光，真不知道是不在意台中產業，還是其實更害怕中國。

黃守達指出，梨山聚鑫製茶廠茶農謝忠霖、謝偉騰兄弟是台中市西區子弟，據說，其他國家來賓對中國鬧場鬧劇都頗不以為然，還有日本人會後特別跑來替台灣加油打氣，印證德不孤，必有鄰，感謝所有在專業上用心，讓世界看見台灣的職人。

