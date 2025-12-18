民眾黨稱要到監院彈劾總統 林志潔：立院只能提倒閣「敢嗎？」

民眾黨稱要到監察院彈劾總統？陽明交大法律學者林志潔說彈劾行政官員是監察院執掌，立法院只能提倒閣，但民眾黨敢嗎？（圖取自林志潔臉書）

立法院民眾黨今天稱因行政院不副署無法執行的財劃法修正案，要去監察院彈劾賴總統。對此，陽明交大法律學者林志潔說，彈劾行政官員是監察院執掌，立法院只能提倒閣的不信任投票，她要問民眾黨敢嗎？

林志潔說，請民眾黨好好讀我國憲法，依照憲法，彈劾總統要件是：經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，若大法官有三分之二以上同意彈劾，彈劾案即為成立，立法院應諭知總統或副總統立即請辭。

因此，她指出，彈劾總統第一要有立法委員全體二分之一以上提議，三分之二以上同意彈劾；第二要滿足第一要件後要有憲法法庭可以審理；第三，憲法法庭大法官要有三分之二以上同意；3個要件都要滿足，而且「從頭到尾都跟監察院無關」，但現在的憲法法庭被藍白癱瘓中。

至於民眾黨後來又說，也要提案彈劾行政院長卓榮泰，林志潔表示，依照我國憲法，立法委員能對行政院長做的只有提不信任案，之後就是倒閣和可能的解散國會。彈劾行政官員是監察院才能做的執掌，與立法院無關，「立法院只能提倒閣的不信任案」，但民眾黨要提嗎？

