    政治

    5年819億元！政院拍板社安網2.0 明年服務140萬人次

    2025/12/18 17:59 記者鍾麗華／台北報導
    行政院今天通過「社會安全網計畫2.0」，預計5年投入約819億元。（記者鍾麗華攝）

    行政院今天通過「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」預計5年投入約819億元，將新手父母、獨居老人、近貧人口納入前端初級預防服務對象，整體服務人次首年將達140萬。

    行政院長卓榮泰表示，行政院已核定「強化社會安全網計畫2.0」，自明（115）年起，預計於5年期間投入819.6億元，積極拓展初級預防資源、擴大服務族群、完善服務機制、促進跨域合作，同時持續充實專業服務人力至9125人，預計增加1528人，同時布建各項服務據點710處。

    卓揆進一步說，上週行政院會也通過衛福部組織調整案，成立「兒少及家庭支持署」以及「長期照顧及社會發展署」，再加上「強化社會安全網計畫2.0」及「長期照顧十年計畫3.0」這兩項重要的社會制度陸續上路，展現政府全面守護弱勢、支持家庭、穩定社會的承諾及具體作法，期盼新的組織能夠產生新動能，面對新的照顧需求提出新的服務方案，這才是組織調整最大的核心目標。

    卓揆表示，本計畫的推動必須由中央及地方，結合民間與社區力量共同參與，讓獨居長者、新手父母及近貧家庭等處於風險邊緣的民眾，都能獲得即時協助及必要支持，真正落實社會安全網常態化。

    卓揆強調，本計畫屬延續性計畫，中央政府明年針對此項計畫所編列經費達81.5億餘元，較今年74.5億餘元有所增加。為避免影響各項工作之推動，請立法院儘速完成明年度中央政府總預算案審議，保障弱勢家庭權益不中斷。

    此外，卓揆指出，前（16）日行政院青年諮詢委員會議上，林彥廷委員提出「強化青少年家庭照顧者支持措施」一案時表示，依據統計資料顯示，國內約有4千名青少年必須中途輟學在家照顧長者，避免家庭無法維繫，而目前針對此一問題尚未有全面性的政策研議及實施。

    卓揆肯定林彥廷的提案，並表示他已在會中責成政委陳時中持續督導衛福部、教育部及勞動部，整合相關規劃、措施或必要政策，強化對承擔家庭照顧責任的青少年支持，促進其就學、就業與生涯發展。

