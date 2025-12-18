為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藝人、中配鼓吹戰爭可罰100萬？ 陸委會：有義務制定法律禁止

    2025/12/18 17:56 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑表示，「公民與政治權利國際公約」第20條規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應以法律禁止，政府已正式採納此公約，所以政府有義務制定法律禁止這類言行。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑表示，「公民與政治權利國際公約」第20條規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應以法律禁止，政府已正式採納此公約，所以政府有義務制定法律禁止這類言行。（記者陳鈺馥攝）

    行政院院會今日通過「國安法」修正草案，鼓吹對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，最高可處100萬元罰鍰。陸委會發言人梁文傑表示，「公民與政治權利國際公約」第20條規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應以法律禁止，政府已正式採納此公約，所以政府有義務制定法律禁止這類言行。

    為因應境外敵對勢力滲透，總統賴清德今年上半年提出17項國安因應策略。行政院持續盤整有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施，行政院會今日通過「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等4項修法草案。

    國安法部分，本次增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。草案明定，維護國安應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法；公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

    若出現鼓吹戰爭相關言論，修正草案明定，經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定違反規定者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

    對此，梁文傑說明，主要是國安法裡面新修正一條，如果鼓吹對中華民國發動戰爭，或採取非和平手段消滅中華民國主權的話，這種情況最高可處100萬元罰鍰。

    梁文傑指出，捍衛中華民國是台灣大多數人的共識，公民與政治權利的國際公約第20條也清楚規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應該以法律禁止，這個公約，我政府已經有正式採納，所以政府有義務制定法律禁止這類言行。

    至於台灣藝人、中配若鼓吹武統或配合中共軍演宣揚對台戰爭，未來將可適用開罰？梁文傑回應，藝人或中配等狀況，什麼樣的行為會構成違法，我們沒有辦法回答這種假設性的問題。也就是說，必須要看當事人的具體行為，然後再來做認定，現在沒有辦法回答這樣的問題。

