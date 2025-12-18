為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    內政部表揚10廉能公務人員 役政司廖淑君追查閃兵集團有功

    2025/12/18 17:47 記者李文馨／台北報導
    役政司廖淑君（右）於113年底役男體位審查會前夕，發現多起役男申請自費複檢、改判免役的異常情形，隨即主動簽報調查。（內政部提供）

    役政司廖淑君（右）於113年底役男體位審查會前夕，發現多起役男申請自費複檢、改判免役的異常情形，隨即主動簽報調查。（內政部提供）

    內政部長劉世芳今天在部務會議上頒發獎座表揚10位廉能公務人員，其中役政司廖淑君在去年底役男體位審查會前夕，發現多起役男申請自費複檢、改判免役的異常情形，隨即主動簽報調查，回溯相關體檢資料，並在今年初再度清查判免役及體位未定役男，最終將可疑案件併案移送司法機關偵辦。

    劉世芳表示，內政部每年選拔具廉能事蹟、足堪表率的公務員公開表揚，本次獲獎者的事蹟充分展現克盡職責、簡政便民、提升資訊透明及節省公帑等核心價值。除頒發獎座外，也同步予以嘉獎，期盼獲獎同仁樹立典範，並勉勵全體同仁持續以廉潔自持的精神，提升為民服務品質。

    內政部指出，本次獲獎者包含，役政司廖淑君於113年底役男體位審查會前夕，發現多起役男申請自費複檢、改判免役的異常情形，隨即主動簽報調查，回溯相關體檢資料，並於114年初再度清查判免役及體位未定役男，最終將可疑案件併案移送司法機關偵辦，對維護兵役制度公平與社會正義具有重大貢獻。

    內政部續指，移民署賴鈺欣在執行查緝勤務時查獲失聯移工，對方意圖行賄規避處分，她立即嚴正拒絕並通報政風單位，展現高度廉潔自律與依法行政的精神。此外，國土測繪中心施啓仁則負責地籍圖重測及系統功能升級，協助保障民眾土地權益、有效化解界址爭議，並無償提供相關系統給地方政府及測繪業使用，每年為政府節省約新臺幣1800萬元公帑。

    內政部長劉世芳今天在部務會議上頒發獎座表揚10位廉能公務人員。（內政部提供）

    內政部長劉世芳今天在部務會議上頒發獎座表揚10位廉能公務人員。（內政部提供）

