為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北議會第六次定期會閉會 通過氣候變遷自治條例等742議案

    2025/12/18 17:52 記者黃子暘／新北報導
    新北市議會第四屆第六次定期大會自9月30日起開會，今（18）日由議長蔣根煌敲槌閉會。（記者黃子暘攝）

    新北市議會第四屆第六次定期大會自9月30日起開會，今（18）日由議長蔣根煌敲槌閉會。（記者黃子暘攝）

    新北市議會第四屆第六次定期大會自9月30日起開會，今（18）日由議長蔣根煌敲槌閉會，蔣根煌也感謝市議員、市府、市議會人員配合使議事順利進行。此會期共80天，總計通過742件議案，包括自治條例2案、一般議案11案、報告案8案、議員提案716案及臨時動議5案等；市議會指出，三讀通過的自治條例包括「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」。

    「新北市氣候變遷因應行動自治條例」部分，市議會表示，明定機關、學校及事業溫室氣體分年管制目標，輔導機關及事業進行盤查及減量，鼓勵節能減碳，推動能源轉型，並明定相關罰則及獎補助措施；「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」明定營建剩餘土石方處置相關規範及罰則，避免施工過程造成環境污染及破壞，以維護公共安全與衛生。

    明年度市府總預算案尚未審畢，市議會補充，尚未審議完畢部分將於明年1月2日召開臨時會繼續審議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播