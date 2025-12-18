台中綠美圖開幕文化部次長致詞「被取消」挨批 文化局回應了

台中綠美圖開館廣邀國內外嘉賓。（圖：市府提供）

台中綠美圖12月13日正式開館，台中市府舉辦盛大開幕典禮，近日傳出文化部次長李靜慧受邀見證致詞，竟到當天早上才臨時被通知「不需致詞」，且現場藝術家、文壇人士僅被草草唱名帶過，有藝文界人士痛斥開幕活動根本淪市長盧秀燕個人秀，失禮又失儀，更不重視文化。

對此，台中市文化局長陳佳君強調，典禮廣邀中央、地方政府代表，以及國內外文化、藝術與建築領域貴賓共襄盛舉，甚至有3國大使親自與會，當天光介紹來賓「唱名花了近半小時」，事前雖有規劃致詞來賓名單，為精簡流暢，彈性敲定僅由建築師妹島和世、西澤立衛及城市代表人市長盧秀燕致詞，當天典禮時間控制在1小時左右結束。

台中綠美圖結合市立美術館及市立圖書館打造，13日終於正式開館，包括日本 SANAA事務所建築師妹島和世與西澤立衛，以及國內外藝文、建築等各界貴賓齊聚一堂，近日傳出文化部次長李靜慧原被安排在致詞名單中，竟到當天早上才臨時被通知「不需致詞」；網路上及藝文界更瘋傳一份「李靜慧致詞稿」，稿中曝光連妹島和世都親自邀請李靜慧參加綠美圖開館活動，相關訊息曝光後，引起不少人抨擊台中市府調整程序卻未提前告知，臨時取消致詞，有失待客之道，更不尊重來賓。

此外，也有與會藝文界人士對典禮的「唱名」程序感受草率，有人曝當天慎重其事到場，但在融合美術館及圖書館的文化場域中，只看到政治人物凌駕藝術家、文壇人士，開館典禮成為特定人物的政治舞台，真正扛起未來台中綠美圖文化功能的藝文人士卻被「淡出」，這場文化盛會一點都不文化。

文化局指出，綠美圖開館典禮當日現場貴賓雲集，典禮流程兼顧活動整體節奏、時間安排與現場秩序的前提下進行規劃，並於活動中逐一介紹到場貴賓，期盼讓來自各界的朋友都能在流暢且莊重的儀式中，共同見證台中市文化發展的重要里程碑；綠美圖的誕生，是中央與地方攜手合作，市府始終珍惜並感謝中央長期以來對台中市文化建設的支持與協助，未來也將持續與文化部及各界專業人士良好合作，讓台中成為兼具深度與國際視野的文化城市。

綠美圖開館，盧秀燕稱是城市的新名片，台中文化城邁向下一個里程碑。（圖：市府提供

