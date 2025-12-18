提案彈劾賴清德！醫師開酸黃國昌：這是卸任前最後一次演出嗎？

總統賴清德。（資料照）

行政院長卓榮泰因不副署《財劃法》修法版本，今（18）日遭立法院司法及法制委員會移請監察院彈劾卓榮泰。而民眾黨主席黃國昌還說，他將在立法院會提案彈劾總統賴清德。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金直言，「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」

陳志金今日於臉書粉專表示，「民眾黨黨主席、法學博士、即將卸任的立委，說他要彈劾總統？是認真的嗎? 」陳志金解釋，由於立法院的提議門檻，至少要超過全體立委的1/2提案；投票通過門檻也至少要全體立委的2/3同意。

陳志金提到，彈劾案通過立法院後，還要送交憲法法庭裁定彈劾是否成立，而判決門檻應經大法官現有總額的2/3以上同意（通常為15位大法官中的10位），且同意人數不得低於9人。

陳志金還揣測各部院的心聲，「監察院:刪我預算，現在又要我配合做事?彈劾總統不關我的事啊！」；「立法院:只有解散重選，才能拚2/3席次！」；「憲法法庭:現在終於想到我們了?可是我們人都還沒找齊呢?」最後，陳志金更質疑，「這是黃立委卸任前的最後一次演出嗎？」

