吳豊山突請辭海基會董事長 陸委會：新人選確定後會對外說明

陸委會發言人梁文傑今天說，新任董事長人選確定後才會對外說明，會依照海基會規章及政府行政程序處理。（記者陳鈺馥攝）

海基會董事長吳豊山今日突然在董監事會議宣布上週五獲總統徵詢海基會人事後「欣然同意」請辭，將工作到12月31日下台一鞠躬。對於新任海基會董座人選，陸委會發言人梁文傑今天說，人選確定後才會對外說明，會依照海基會規章及政府行政程序處理。

梁文傑於陸委會記者會上表示，吳董事長學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長是1年2個月，在這段期間他心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，然後重啟海基海協兩會的對話。吳在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，維持急難救助文書驗證，台商回台投資等各項核心業務保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，有關海基會董事長的繼任人選會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後，陸委會再對外說明。

對於吳豊山請辭海基會董事長人事變動的意義？梁文傑說，吳董事長推動對話有努力沒成功，「這件事情足以證明吳董事長是盡心盡力來推動兩岸恢復規劃，他是相當的努力」，也再次證明中共是用政治前提來干擾海基、海協的兩會恢復協商，這是從2016年蔡英文總統上任開始以來，就是這樣子，「跟所謂的敵對勢力、不敵對勢力是沒有關係的」。

梁文傑強調，敵對勢力是寫在刑法、國安法、反滲透法裡面，那就是一個客觀的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法