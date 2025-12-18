內政部擬提「災害防救法」修法 將堰塞湖災害納入規範

馬太鞍堰塞湖9月溢流造成光復地區嚴重傷亡。（資料照）

內政部上月舉行「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，部長劉世芳今天表示，此次國際論壇以馬太鞍溪及立霧溪堰塞湖災害為案例，邀集國內外政府機關、學者專家及民間團體深入交流，已就風險評估、應變機制、民力整合及法制改革等面向，提出多項具體精進方向，後續災害防救法部分條文修正草案，也會將「堰塞湖災害」納入規範。

內政部今天下午部務會報安排綜合規劃司、消防署報告「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」執行成果及「災害防救法研修方向」。

請繼續往下閱讀...

內政部指出，近年發生多起災害，從113年0403花蓮地震、114年0121嘉義地震、丹娜絲颱風、樺加沙颱風，以及花蓮馬太鞍溪、立霧溪堰塞湖等災害過程中，顯現災害防救法仍有持續精進空間；再從堰塞湖事件的應變經驗可以看出，面對突發性重大災害，民間志工、防災士、替代役及地方社群的投入，也是不可或缺的重要力量。

劉世芳透過新聞稿表示，災害防救法自89年7月19日制定公布以來，歷經11次修正，但面對全球氣候變遷與複合型、新興災害類型的挑戰，仍需持續強化跨部會、跨層級與跨民間的協力機制。

劉世芳說明，內政部將持續推動防災士制度、強化防災協作中心功能，並透過災害防救機制的精進及防災教育的推廣，並結合防災士及TCERT訓練能量，藉由演習驗證政府與民眾對於各項災害防救SOP的熟悉度，全面提升全民災防意識及韌性，當災害發生時有效降低損害，確保人民生命財產安全。

內政部強調，現已彙整中、外學者及專家見解及建議事項，提出本次災害防救法部分條文修正草案，也將「堰塞湖災害」納入規範，後續將持續推動修法作業。內政部也將持續結合中央與地方政府、學術界、民間組織及國際夥伴，共同打造更具韌性與回應能力的國家防災體系，守護人民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法