    政治

    新竹縣市長選舉有望「綠黃合」？徐國勇鬆口：友好的政黨可以談

    2025/12/18 17:08 記者陳政宇／台北報導
    新竹縣市「綠黃合」與否引發討論，民進黨秘書長徐國勇今（18日）鬆口表示，對於與民進黨友好的政黨，「我們是可以來談的，不是不可以談。」（資料照）

    2026年縣市首長選戰漸近，新竹縣市選情隨新竹市長高虹安案情出現變數，傳出時代力量主席王婉諭有意轉戰竹市，「綠黃合」與否引發討論。民進黨秘書長徐國勇今（18日）鬆口表示，對於與民進黨友好的政黨，「我們是可以來談的，不是不可以談。」

    近期有民調顯示，民進黨籍竹北市長鄭朝方的新竹縣長支持度，領先國民黨立委徐欣瑩、林思銘及新竹縣副縣長陳見賢等潛在對手；同時，王婉諭傳出有意轉戰新竹市長，「綠黃合」的可能性成為焦點。

    徐國勇今天下午受邀至東吳大學政治系演講，並於會前受訪回應，選對會正在討論新竹縣市長人選，會提名最適當的人選。

    徐國勇說，至於其他友黨，有一些可以協調、有一些可能也無法協調，例如跟國民黨怎麼協調？叫國民黨不要選？不可能嘛。

    不過，徐國勇強調，其他跟民進黨友善的黨，「我們是可以來談的，不是不可以談」，會有各種方式，大家來協商。至於民進黨誰會出來選，現在還沒有決定，選對會正在討論中。

