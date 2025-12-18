蔣萬安將見宋濤先喊反台獨？ 陸委會：盼聚焦市政議題

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

台北上海雙城論壇將於12月27、28日舉辦，傳台北市長蔣萬安有機會與國台辦主任宋濤會面。關於蔣萬安日前在北市議會聲稱，自己立場始終如一，就是反對台獨、支持符合中華民國憲法的九二共識；陸委會發言人梁文傑今天表示，希望城市交流就是聚焦於市政議題。

梁文傑在陸委會記者會指出，雙城論壇是兩個城市之間的交流，陸委會立場是希望聚焦於市政議題。我們有注意到蔣市長最近好幾次談話都有提到，堅定捍衛中華民國，我想捍衛中華民國，這是現在台灣大多數人的共同主張，也是最能夠讓大家接受的。

請繼續往下閱讀...

梁文傑說，如果蔣市長能夠充分的表達，甚至如果能夠在適當場合表達，我想這個對台灣來說，是很有幫助的。

對於蔣萬安是否在雙城論壇與國台辦主任宋濤會面？國台辦發言人朱鳳蓮昨未正面回應。她提及，這場論壇以「科技改變生活」為主題，將透過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享與互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法