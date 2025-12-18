藍綠新生代搶灘第一選區 前國會幕僚游明諺淡水竹圍掛首面看板表態參選

民進黨國會幕僚出身的游明諺，近日於竹圍交通樞紐掛出首面競選看板，表態有意角逐議員席次。（游明諺提供）

新北市議員初選尚未正式啟動，但選戰悄然升溫。第5屆新北市議員第一選區（石門、三芝、淡水、八里）應選4席，但隨著淡海新市鎮與八里重劃區人口持續增加，除現有的民進黨籍議員鄭宇恩，及國民黨籍議員陳偉杰、陳家琪拚連任外，不少新生代人選也備受關注。其中民進黨國會幕僚出身的游明諺，近日於竹圍交通樞紐掛出首面競選看板，表態有意角逐議員席次。

具國會幕僚背景的游明諺近日在淡水竹圍交通樞紐掛出首面競選看板，表態有意角逐議員席次。游明諺指出，第一面看板象徵責任與承擔，因此設計上以簡單、清楚為原則，希望讓北海岸與八里的鄉親一眼就能知道「明諺準備好了」。

游明諺強調，自己並非公共事務新人，過去十年歷經議員助理與國會助理的磨練，長期站在第一線受理陳情、協調局處、追蹤案件進度，累積超過上千件選服案件，是可以「一上任就上手」的即戰力。

談到首面看板選址，游明諺指出，竹圍是淡水與台北往返的重要交通樞紐，在支持者鼓勵下選擇於此設立首面看板，象徵正式跨出關鍵一步，也展現投入選戰的決心。

對於是否代表選戰起跑，游明諺直言，對他而言選戰早已開始，感謝近來不少鄉親主動加油打氣。未來將持續透過行動服務站、法律諮詢與公益活動深入社區，為八里與北海岸長期被忽略的議題發聲，爭取更多資源與公平發展。#

