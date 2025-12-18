為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹縣縣長選舉國民黨3人搶出頭 民進黨鄭朝方低調做事拚有感

    2025/12/18 16:45 記者黃美珠／新竹報導
    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方執政成績亮眼，備受各界看好出戰下屆新竹縣長，但他卻始終保持低調、避談，強調專心市政。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方執政成績亮眼，備受各界看好出戰下屆新竹縣長，但他卻始終保持低調、避談，強調專心市政。（記者黃美珠攝）

    2026新竹縣縣長選舉，不同於國民黨陣營陳見賢、徐欣瑩以及林思銘都一副捨我其誰的態度，民進黨竹北市長兼縣黨部主委鄭朝方，卻在一片將其視為不二人選之際，始終保持低調、沉潛，在談及選舉不斷致力降低自己的存在感，但在拚市政建設活動上，則是努力拔尖、要讓市民有感。

    剛自日本參訪燈節相關活動的鄭朝方，今天凌晨抵台後就立刻回到市政工作，奔赴在各項工程等現場。面對今天國民黨立委徐欣瑩正式宣布2026新竹縣長她會「IN」，跟已先率先宣布參選的副縣長陳見賢，以及也強調黨內初選不缺席的立委林思銘，3人都是一副捨我其誰的態度，鄭朝方持續沉潛，用民進黨新竹縣下屆縣長人選權責在於中央黨部，來迴避外界對他是否會出戰的問題。

    鄭朝方說，每個政黨都有自己的期程，而民進黨地方黨部僅能處理的就是黨內基層選舉的提名作業，縣市長提名是由中央黨部決定，不在地方黨部的權限。而他自己則很珍惜竹北市民給他當市長的機會，這幾年他就是用專心努力做事、報答市民，一心在拚建設活動讓市民有感。

    新竹縣竹北市長鄭朝方（前中）說他珍惜市民的懇託，所以努力建設、舉辦活動讓市民們有感。圖為他跟法國鋼琴家理查．克萊德門（紅衣者）同台演奏的場景。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（前中）說他珍惜市民的懇託，所以努力建設、舉辦活動讓市民們有感。圖為他跟法國鋼琴家理查．克萊德門（紅衣者）同台演奏的場景。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播