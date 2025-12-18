竹縣縣長選舉國民黨3人搶出頭 民進黨鄭朝方低調做事拚有感

民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方執政成績亮眼，備受各界看好出戰下屆新竹縣長，但他卻始終保持低調、避談，強調專心市政。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣縣長選舉，不同於國民黨陣營陳見賢、徐欣瑩以及林思銘都一副捨我其誰的態度，民進黨竹北市長兼縣黨部主委鄭朝方，卻在一片將其視為不二人選之際，始終保持低調、沉潛，在談及選舉不斷致力降低自己的存在感，但在拚市政建設活動上，則是努力拔尖、要讓市民有感。

剛自日本參訪燈節相關活動的鄭朝方，今天凌晨抵台後就立刻回到市政工作，奔赴在各項工程等現場。面對今天國民黨立委徐欣瑩正式宣布2026新竹縣長她會「IN」，跟已先率先宣布參選的副縣長陳見賢，以及也強調黨內初選不缺席的立委林思銘，3人都是一副捨我其誰的態度，鄭朝方持續沉潛，用民進黨新竹縣下屆縣長人選權責在於中央黨部，來迴避外界對他是否會出戰的問題。

鄭朝方說，每個政黨都有自己的期程，而民進黨地方黨部僅能處理的就是黨內基層選舉的提名作業，縣市長提名是由中央黨部決定，不在地方黨部的權限。而他自己則很珍惜竹北市民給他當市長的機會，這幾年他就是用專心努力做事、報答市民，一心在拚建設活動讓市民有感。

新竹縣竹北市長鄭朝方（前中）說他珍惜市民的懇託，所以努力建設、舉辦活動讓市民們有感。圖為他跟法國鋼琴家理查．克萊德門（紅衣者）同台演奏的場景。（記者黃美珠攝）

