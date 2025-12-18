王世堅勸民進黨隱忍 徐國勇：不副署是希望朝野坐下來談

民進黨秘書長徐國勇，會前接受聯訪。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰不副署立法院通過的「財政收支劃分法修正案」，傳出民進黨內有雜音，包括立委王世堅建議執政黨要萬事隱忍。對此，民進黨秘書長徐國勇今（18日）表示，民進黨是一個多元政黨，每個人都可以表達自己意見，且不副署並非最終目的，而是希望在野黨坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

徐國勇今天下午受邀赴東吳大學政治學系演講，會前受訪表示，不是黨內有雜音，民進黨本來就是一個多元政黨，每個人都可以表達自己的意見；不副署並非終極目的，而是希望在野黨、執政黨坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

徐國勇直言，國民黨搞砸了、也搞錯方向，因為有人不出席，才會被諷刺說是「沒出息」；大家去看看憲法，院際的協調權是總統的權力，那個「力」是力量的「力」，而不是利益的「利」，所以這一點要先搞清楚。

徐國勇說，讀過法律的人就知道，權利和義務永遠是相對的，義務必然伴隨著權利，除非法律有特別規定，怎麼這些人連常識都不懂呢？所以王世堅講坐下來談是好事，問題是國民黨不談。

