為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王世堅勸民進黨隱忍 徐國勇：不副署是希望朝野坐下來談

    2025/12/18 16:46 記者陳政宇／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇，會前接受聯訪。（記者田裕華攝）

    民進黨秘書長徐國勇，會前接受聯訪。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰不副署立法院通過的「財政收支劃分法修正案」，傳出民進黨內有雜音，包括立委王世堅建議執政黨要萬事隱忍。對此，民進黨秘書長徐國勇今（18日）表示，民進黨是一個多元政黨，每個人都可以表達自己意見，且不副署並非最終目的，而是希望在野黨坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

    徐國勇今天下午受邀赴東吳大學政治學系演講，會前受訪表示，不是黨內有雜音，民進黨本來就是一個多元政黨，每個人都可以表達自己的意見；不副署並非終極目的，而是希望在野黨、執政黨坐下來談，為國家找出一個最好的方向。

    徐國勇直言，國民黨搞砸了、也搞錯方向，因為有人不出席，才會被諷刺說是「沒出息」；大家去看看憲法，院際的協調權是總統的權力，那個「力」是力量的「力」，而不是利益的「利」，所以這一點要先搞清楚。

    徐國勇說，讀過法律的人就知道，權利和義務永遠是相對的，義務必然伴隨著權利，除非法律有特別規定，怎麼這些人連常識都不懂呢？所以王世堅講坐下來談是好事，問題是國民黨不談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播