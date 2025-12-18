補休假更公平、職場霸凌入法究責! 公務人員新制明年上路

考試院長周弘憲今日在院會中指出，考試院一年來完成了包括保障法、安衛辦法和考績法的修正，以及身心調適假、新進人員給假3天等成績。（圖由考試院提供）

針對公務人員權益與職場環境，考試院將於明（2026）年起推出兩項重要新制，銓敘部修正「公務人員請假規則」，公務人員初任當年即可享有最低3日休假保障，改善過去新進人員報到第一年幾乎無法休假的情形。

另外，公務人員保障暨培訓委員會修正「公務人員保障法」，首度將職場霸凌明確入法，若機關首長或一級單位主管經認定職場霸凌行為成立，將處以5萬元至100萬元罰鍰，強化究責機制。

請繼續往下閱讀...

考試院長周弘憲今（18日）在院會中指出，考試院一年來完成了包括保障法、安衛辦法和考績法的修正，以及身心調適假、新進人員給假3天、放寬育孫留停、修正激勵辦法、放寬指名商調限制、調高中央地方機關近4000個職等、成立測驗研究中心、修正增列需用名額處理要點等成績。

周弘憲表達最高謝意與敬意說，一年來推動這麼多制度改革雖很辛苦，但只要施政能夠讓許多公務同仁有感，並給予正面回饋，一切就很值得，也代表考試院走在正確道路上。

銓敘部指出，「公務人員請假規則」修正新制將於明年1月1日上路，重點在於建構更友善的公務職場，公務人員初任當年即可享有最低3日休假保障，改善過去新進人員報到第一年幾乎無法休假的情形，並放寬轉任及再任人員於轉（再）任當年，得依實際在職月數比例核給休假，避免人員因單位異動而喪失既有休假權益。

此外，銓敘部也針對家庭照顧需求調整制度，明定因養育子女或照顧孫子女而留職停薪的公務人員，回職復薪後，其休假得以接續核給，不再因留停而被迫「歸零重算」，以回應少子化與高齡化社會下的家庭照顧現實。

在職場保障方面，保訓會表示，新修正公布的「公務人員保障法」將於明年1月9日上路，重點在於將職場霸凌正式納入法律規範，不僅明確定義職場霸凌行為，並訂定提起申訴的期限，提升制度明確性與可近性。

新法增訂罰則規範，若機關首長或一級單位主管經認定職場霸凌行為成立，將處以新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，強化對權力型霸凌的實質嚇阻效果；另規定，涉及首長或一級主管之霸凌案件，其調查結果與相關事證須函送保訓會檢視是否符合程序要件，避免內部調查流於形式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法