    首頁 > 政治

    羅智強跳針問希特勒獨裁 張惇涵神回：蔣介石在野、執政都獨裁

    2025/12/18 17:13 即時新聞／綜合報導
    針對藍委羅智強質詢時問希特勒獨裁一事，張惇涵直言「蔣介石也是有名的獨裁者，他在野跟執政的時候，都有獨裁的案例。」（擷取自國會頻道YT）

    針對立法院藍白兩黨近期聯手三讀通過《財政收支劃分法》與停砍年金等案，引發行政院首度行使「不副署」權，憲政僵局持續升溫。行政院秘書長張惇涵今（18）日赴立法院備質詢時，與國民黨立委羅智強針對獨裁定義展開激烈口角，現場砲火猛烈。

    羅智強引述賴清德總統日前指在野黨「濫權立法」將台灣推向獨裁懸崖的談話，質疑執政黨才是真正的獨裁者，並數度追問「希特勒是在執政的時候還是在野的時候獨裁？」、「納粹屠殺猶太人，是在執政還是他在野的時候？」試圖以此諷刺賴清德的言論。

    面對羅智強的「希特勒之問」，張惇涵神情冷靜且直接回擊：「蔣介石也是有名的獨裁者，他在野跟執政的時候，都有獨裁的案例。」此話一出，讓羅智強一度略顯尷尬，隨即乾笑回應：「非常謝謝你啊，講到蔣介石去了，那賴清德是要效法蔣介石嗎？」

    張惇涵緊接著反嗆，現在質詢過程都在公開直播，「請問現在是在獨裁、現在在戒嚴嗎？沒有嘛！」強調當前民主機制依然運作，並非如羅所言。羅智強則持續跳針追問希特勒的案例，並自問自答稱其獨裁發生在執政時期。

    畫面曝光後火速掀起熱議，網友紛紛痛批羅智強，「踩這隻小強姿態就是要強勢！」、「一槍斃命」、「秘書長好精彩的回答 加油 !」、「有時候覺得官員薪水高也不是不合理，被這種精神汙染總是要有補貼」、「真的很好笑，你都可以講到希特勒了為什麼不能講到蔣介石，真的有夠不要臉！」、「為什麼 中國國民黨 KMT 總愛提到納粹？」

