    首頁 > 政治

    羅智強質詢扯「賴清德偶像是希特勒」 張惇涵怒嗆「抹黑臆測」

    2025/12/18 16:39 即時新聞／綜合報導
    張惇涵（左）對羅智強（右）表示：「請你更正希特勒是賴總統偶像的事，這裡是國會殿堂，不要講你自己的臆測。」（取自國會頻道）

    張惇涵（左）對羅智強（右）表示：「請你更正希特勒是賴總統偶像的事，這裡是國會殿堂，不要講你自己的臆測。」（取自國會頻道）

    行政院秘書長張惇涵今日赴立院備質詢，國民黨立委羅智強質詢過程對張惇涵喊納粹領導人希特勒是總統賴清德的「最愛」。張惇涵當場回擊：「請你更正希特勒是賴總統偶像的事，這裡是國會殿堂，不要講你自己的臆測。」但羅智強卻大吼：「什麼叫臆測，就是事實！」張惇涵則指著羅智強嚴厲表示：「不是事實。」

    立法院司委會今邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

    羅智強質詢尾聲，詢問張惇涵「元首永遠是對的」一句話是誰說的？張回答不知道後，羅智強大吼，「就是你們的偶像希特勒說的！」接著他又表示要更正，「是賴清德最愛的希特勒說的！」張惇涵則馬上回應，「你的更正還是錯誤的，請你再更正。」

    張惇涵還嗆羅智強，「你不是賴總統的發言人，你不要講他的邏輯。」他還諷刺：「還是你想當賴總統的發言人，我可以跟他推薦？」張惇涵接著嚴厲表示：「委員，請你更正希特勒是賴清德偶像的事。這裡是國會殿堂，不要講這種你自己的臆測，也是這種抹黑的臆測。」羅智強聽到後，大叫：「什麼叫臆測，就是事實！」張惇涵則嚴厲回應：「不是事實、不是事實！」

    完整影片請見國會頻道YT（下方時間約9時59分處）

