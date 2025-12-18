李宇翔檢舉反罷免發走路工獲不起訴 洪孟楷回應了

新北市議員李宇翔爆料藍營在719「反惡罷新北愛國者行動」祭出走路工手段，遭藍委洪孟楷等人提告，李宇翔今收到地檢署「不起訴處分書」，洪孟楷回應沒做的事情就是沒有。（資料照）

民進黨新北市議員李宇翔今年7月爆料，指控國民黨為了讓當時的「反惡罷新北愛國者行動」營造人山人海盛況，祭出「領500元走路工」動員，藍委洪孟楷等人認為是胡亂指控而按鈴申告罷團跟李宇翔，李宇翔今天已收到新北地檢署的不起訴處分書，要求國民黨與洪孟楷公開道歉，洪孟楷對此回應「這件事也證明跟我並沒有關係，沒做的事情就是沒有！」

洪孟楷強調，「這件事也證明跟我並沒有關係，沒做的事情就是沒有！但在大惡罷期間綠營民代、側翼、網軍造謠不斷，刻意拿未經查證訊息影射藍營立委，就是故意讓人不當連結、進而企圖影響結果。好在公道自在人心，並沒有讓此陰謀得逞。國人站出來投下不同意，就是展現出對於執政黨發起惡罷的態度！」

洪孟楷也說，「選舉期間，我們僅懇請支持者努力拉票、催票、投票，但絕對嚴禁任何違反法律的事，這是原則、也是堅持，自始至終不曾改變。」

