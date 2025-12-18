立委洪孟楷走路工疑雲 議員李宇翔被告違反選罷法不起訴

民進黨新北市議員李宇翔。（資料照）

民進黨新北市議員李宇翔在大罷免投票日前夕，指控國民黨立委洪孟楷疑似透過宮廟、陣頭系統，以500元走路工動員參加投票前一週造勢活動，洪孟楷獲知後反控李涉誣告及違反選罷法；新北地檢署調查，上述動員是洪孟楷的一名張姓宮廟支持者個人所為，確有其事，李宇翔主觀認為有發放走路工賄選，難認定有散布謠言及傳播不實之事的主觀犯意與客觀犯行，2週前做出不起訴處分，李今收後書類在臉書貼文要求洪道歉。

李宇翔在臉書中幫書類畫重點：「一、確實有一名淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動；二、為力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及『每人500元』，作為油錢、餐費；三、地檢署認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實，並非捏造」。

請繼續往下閱讀...

李宇翔是在今年7月15日於個人臉書粉絲頁面PO文爆料，「自從我揭露洪孟楷聯手新北市府，違規動員辛苦的義警消、警察、民防等基層系統之後，據了解，相關單位的長官已經有所收手，不敢再明目張膽下令動員。但最新的狀況是，為了讓7/19的造勢場合看起來「人山人海」，他們自上週開始竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員。更誇張的是，為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金500元」。

檢方調查，當時召集他人參加該場反罷免活動的是一名張姓男子，張男自陳因看過新聞，報導中的對話紀錄確實是自己所為，因為他的宮廟活動洪孟楷有來，他覺得洪做得很好，因此想要挺洪，於是邀親朋好友參與該場反罷免活動，也請受邀者再去找人參加，表示願自掏腰包500元給每位參與者，當作油錢和吃飯錢。這錢他自己要出，跟投票無關，後來因為沒有人來，他也沒有付到任何錢。

檢察官認為，李宇翔原先指控的反罷免活動前有宮廟人員以參與活動可獲得500元，並非捏造，因該反罷免活動為國民黨籍立委為宣傳反罷免而舉辦的造勢活動，與罷免案密切相關，才讓李宇翔主觀認為有發放走路工賄選。

相關新聞請見

李宇翔檢舉反罷免發走路工獲不起訴 要求國民黨、立委洪孟楷道歉

李宇翔檢舉反罷免發走路工獲不起訴 洪孟楷回應了

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法