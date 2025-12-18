躺著也中槍！沈慶京律師辯「小沈-1500」扯到他 沈伯洋無奈回應

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

台北地方法院審理京華城案，昨（17日）進行第3天辯論，下午輪到威京集團主席沈慶京答辯。辯護律師廖威智在庭上火力全開，不僅痛批北檢「講幹話」且涉嫌密室逼供，更諷刺檢方僅憑一份「可悲的 Excel 檔」就指控行賄。此外，律師為了推翻「小沈-1500」是指向沈慶京的說法，當庭點名立委沈伯洋也可能是神祕支持者，引發外界熱議。

綜合媒體報導，廖威智指出，檢察官主張Excel檔屬於帳冊，但依法認定帳冊須具備長期、重複、規律製作等要件，且通常為多本同時提出，才具有證據力；然而本案所稱帳冊僅有一頁、記錄時間僅2個月，難以成立。即便不論形式問題，檔案中每筆資料均清楚區分捐款人、金額與介紹人，且捐款人與介紹人多非同一人，與檢方指控邏輯不符。

廖威智進一步諷刺，起訴書指稱沈慶京行賄柯文哲1500萬元，卻沒有汙點證人、沒有金流證據，僅憑一份Excel檔就下結論，直言檢方「逼人認罪的本事一流，辦案能力有限」，甚至揶揄「看到Excel就高潮」。

針對「小沈－1500」的解讀，廖威智甚至主張，依帳目邏輯推論，該標註未必指向沈慶京，並批評北檢查證不足、陷入「隧道視野」。他指出，依柯文哲行事曆，2022年10月31日當天，柯也曾與其他姓沈人士接觸，包括沈亮儀、沈政男、沈富雄、沈慶光等人，反問「為何一定是沈慶京」，甚至戲稱也可能是沈伯洋或沈發惠，也有可能是民進黨立委沈伯洋或沈發惠，說不定他們偷偷支持柯文哲。

對此，沈伯洋今（18）日稍早無奈發文，表示自己示範如何一天不講話，還是可以上新聞。留言區則湧入不少網友幽默調侃，「沈慶京的臉書封面都說自己是小沈了耶」、「今天的快樂新聞之一」、「乾脆說是沈玉琳好了」、「真是躺著也中槍」、「橘子可能是朱自清他爸放在地上那幾顆」、「你哪來的1500萬？」。

台北地院17日繼續召開京華城弊案言詞辯論庭，涉案被告威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

