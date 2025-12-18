鼓吹戰爭重罰侵害言論自由？ 行政院：須符合公開鼓吹倡議

行政院會今天拍板國安相關修法，增訂鼓吹戰爭言論可重罰百萬，外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，政委馬永成提到，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。（行政院提供）

行政院會今天拍板國安相關修法，增訂鼓吹戰爭言論可重罰百萬，外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，行政院政務委員林明昕今天在院會後記者會表示，公民與政治權利國際公約明定「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」；考量言論自由，國安法修法僅增訂行政裁罰，而非刑罰，且要符合公開鼓吹、倡議，因此私下在家聊天、傳訊息給家人，不會構人於罪，不過，若以公開方式傳給所有人，或在大型群組裡一直講才有問題。

林明昕強調，行政罰跟刑責不同，顧及到言論自由的問題，因此並未訂定刑責。網路言論主要是希望避免不斷傳播，「國安法」修法主要是針對網路上，IP在國外或行為人不在台灣，可能無從抓到他或是無法處罰，但傳播出去的違法言論還是要由數發部進行限制。

修法也新增網路言論涉鼓吹戰爭，情節重大時內政部可要求網路接取服務者停止解析，林明昕解釋，數發部會採取限制瀏覽、移除等相應措施，過去兒少保護及菸害防制相關法規已有類似設計；只要有人檢舉、機關主動發現就會處理，「不會一直在網路上當警察，一直巡邏得不停」。

政委馬永成提到，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。對於「不公開」鼓吹戰爭，且涉及組織串連，就會另外適用參與、發展組織，危害國家安全的規範。

至於有中配鼓吹武統遭限期離境，馬永成補充，修法固然有一部分與中配有關，但基礎還是建立在公民與政治權利國際公約，且中配涉及武統言論，陸委會也有相關法規可處理。

