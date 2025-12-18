為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鼓吹戰爭重罰侵害言論自由？ 行政院：須符合公開鼓吹倡議

    2025/12/18 16:01 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天拍板國安相關修法，增訂鼓吹戰爭言論可重罰百萬，外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，政委馬永成提到，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。（行政院提供）

    行政院會今天拍板國安相關修法，增訂鼓吹戰爭言論可重罰百萬，外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，政委馬永成提到，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。（行政院提供）

    行政院會今天拍板國安相關修法，增訂鼓吹戰爭言論可重罰百萬，外界關注此舉是否會有箝制言論自由疑慮，行政院政務委員林明昕今天在院會後記者會表示，公民與政治權利國際公約明定「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」；考量言論自由，國安法修法僅增訂行政裁罰，而非刑罰，且要符合公開鼓吹、倡議，因此私下在家聊天、傳訊息給家人，不會構人於罪，不過，若以公開方式傳給所有人，或在大型群組裡一直講才有問題。

    林明昕強調，行政罰跟刑責不同，顧及到言論自由的問題，因此並未訂定刑責。網路言論主要是希望避免不斷傳播，「國安法」修法主要是針對網路上，IP在國外或行為人不在台灣，可能無從抓到他或是無法處罰，但傳播出去的違法言論還是要由數發部進行限制。

    修法也新增網路言論涉鼓吹戰爭，情節重大時內政部可要求網路接取服務者停止解析，林明昕解釋，數發部會採取限制瀏覽、移除等相應措施，過去兒少保護及菸害防制相關法規已有類似設計；只要有人檢舉、機關主動發現就會處理，「不會一直在網路上當警察，一直巡邏得不停」。

    政委馬永成提到，主要是針對公開、鼓吹、倡議，如果不是這些行為，就不在條文規範內。對於「不公開」鼓吹戰爭，且涉及組織串連，就會另外適用參與、發展組織，危害國家安全的規範。

    至於有中配鼓吹武統遭限期離境，馬永成補充，修法固然有一部分與中配有關，但基礎還是建立在公民與政治權利國際公約，且中配涉及武統言論，陸委會也有相關法規可處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播