京華城案定明年3/26宣判 首位被告辯論終結

台北地方法院開庭審理京華城弊案，前台北市長柯文哲出庭應訊。（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城案，今天進行第4天辯論，下午威京集團財務經理張志澄答辯完畢，成為全案11名被告中第1位辯論終結的被告，合議庭審判長諭知張志澄，將於明年3月26日下午2時30分宣判。

為期8天的大辯論，今天進入第4天，上午由威京集團主席沈慶京的兩位律師蘇振文、徐履冰論辯，下午依序由威京財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民、應曉薇3人及各自律師團進行答辯，張志澄下午3時辯論終結後，審判長江俊彥告知將在3月26日下午宣判。

由於江俊彥並未當庭說明是否為全案宣判日，還是張志澄的部分單獨宣判，但因張是行收賄罪共犯，針對張一人單獨宣判的可能性甚低，且重大案件於辯論終結後3個月宣判，亦屬合理，全案宣判日定於3月26日幾已可確定。

張志澄於最後陳述時說，他只是普通老百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨人士，210萬元政治獻金是前長官要他捐的，並非賄款，請法官判無罪。

全案明天將傳喚台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮等3名公務員到庭，進行對其涉圖利罪的論告與答辯程序；下週一（22日）論告侵占政治獻金、背信等案，由柯文哲、李文宗、李文娟兄妹到庭辯論。

23日上午會計師端木正辯論，同日下午及24日由柯文哲等10名被告進行結辯，包括科刑調查、最後陳述；24日下午還有「沒收」辯論，參與人鼎越開發公司、木可公司代表人也將到庭。全案預定本月24日辯論終結。

