    回應陳見賢陣營指控 徐欣瑩：黨內互打無助團結勝選

    2025/12/18 15:50 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨立委徐欣瑩（左2）下午透過幕僚表示，副縣長陳見賢（左1）是國民黨多年的地方黨部主委，是重要資產，更是多年的朋友，國民黨要守住這座城池（新竹縣），絕對需要主委一起努力。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩今宣布參選新竹縣長，針對同黨新竹縣副縣長陳見賢競選辦公室發言人田芮熙對她所有指名道姓的指控，透過幕僚強調，這些都不利於團結，更給民進黨見縫插針的機會。她說，回應鄉親殷切期盼，新竹縣是國民黨的重要基石，每一份支持都必須虛心珍惜，想要守護新竹大局，唯有團結才能贏。

    徐欣瑩陣營表示，國民黨主席鄭麗文已經堅定指出過「國民黨在每一個縣市，絕對都要推出最強候選人。」她也支持唯有凝聚共識、並肩作戰，才能攜手開創AI科技的新竹。

    她透過幕僚表示，副縣長陳見賢是國民黨多年的地方黨部主委，是重要資產，更是多年的朋友，國民黨要守住這座城池（新竹縣），絕對需要主委一起努力。

    而徐欣瑩始終抱持著謙卑受教的心情，聽取基層與各界前輩的指導，而選舉是為了實現服務縣民的理想，這不僅是對政黨負責，更是對全體新竹縣民最誠信的責任承擔。

    所以針對陳見賢陣營的回應，徐欣瑩認為黨內互打無助於團結勝選，面對AI新時代變革，他們有非常多的事情要努力，絕對不該把時間浪費在無謂的互相誤會及指責中。

