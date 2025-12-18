竹縣陳見賢陣營轟把同志當敵人 徐欣瑩：鄭麗文要推最強候選人

國民黨立委徐欣瑩今天早上宣布參選2026新竹縣長。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩今天宣布參選下屆新竹縣長，日前也宣布參選的副縣長陳見賢競選辦公室發言人田芮熙轟徐欣瑩「一邊爭取國民黨提名、一邊砲打藍營基層」、「角色錯亂又把同志當敵人」。對此，徐欣瑩辦公室回應，黨內所有指名道姓的指控，都不利於團結，更給民進黨見縫插針的機會；徐欣瑩也說，國民黨主席鄭麗文堅定表示，「國民黨在每一個縣市，絕對都要推出最強候選人。」

針對新竹縣長黨內提名相關言論，徐欣瑩辦公室發表聲明強調，面對民進黨政府的強勢挑戰，國民黨沒有分裂的空間，必須展現高度的團結實力。當前唯一的目標就是團結，唯有對內整合、對外團結所有在野力量，才能不負縣民託付，確保新竹縣的永續發展；黨內所有指名道姓的指控，都不利於團結，更給民進黨見縫插針的機會。

徐辦說，面對鄉親的殷切期盼，徐欣瑩以謙卑的態度表示，新竹縣是國民黨的重要基石，每一份支持都必須虛心珍惜。國民黨主席鄭麗文也堅定指出：「國民黨在每一個縣市，絕對都要推出最強候選人。」

「我始終抱持著謙卑受教的心情，聽取基層與各界前輩的指導。」徐欣瑩直言，選舉是為了實現服務縣民的理想，這不僅是對政黨負責，更是對全體新竹縣民最誠信的責任承擔；國民黨將全力以赴，展現守護新竹縣的堅定意志。

針對副縣長陳見賢陣營的回應，徐辦表示，見賢主委是國民黨重要資產，更是多年的朋友，「見賢主委擔任多年主委，國民黨要守住這座城池，絕對需要主委一起努力」。黨內互打無助於團結勝選，面對AI新時代變革，我們有非常多的事情要努力，絕對不該把時間浪費在無謂的互相誤會及指責中。

徐辦主張，國民黨應展現與AI浪潮同行的新氣象，不斷革新的新勇氣，這才是未來國民黨贏得民心、勝選的不二法門；新竹正處於改革與AI時代的交界點，我們有責任讓這座城市走在時代尖端，讓新竹成為台灣在世界的最大亮點。徐欣瑩強調，她已做好準備，為新竹的下一個10年奮力一搏。

