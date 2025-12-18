為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「身障權法」修法草案送出行政院 擬明定個人助理適用範圍

    2025/12/18 15:28 記者林志怡／台北報導
    行政院今日通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，修正內容涵蓋4大重點。（資料照）

    行政院今日通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，修正內容涵蓋4大重點。（資料照）

    行政院今日通過「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，修正內容涵蓋4大重點，包括確保身心障礙者代表等參與政策諮詢、自立生活支持服務運作機制更明確、強化無障礙環境、完善機構對象保護機制等，共修正41條、新增9條、刪除1條，並將函請立法院審議。

    針對身障團體關注的個人助理，衛福部社家署長周道君說，這次的修法草案中，第50條規範身心障礙者自立生活相關事項，而個人助理是身心障礙者自立生活的方法之一，因此以第50條之一明定，身心障礙者社會參與及活動支持所需人力，可由個人助理提供服務，細節則以子法與相關配套處理。

    周道君指出，除原先既有的反歧視概念外，為呼應「國際身心障礙者權利公約」，防止部分實質上對於身心障礙者衝擊，卻不一定以歧視方式出現的行為，在修法草案第16條納入「騷擾」概念，若行為確實構成損害，身心障礙者可依照民事程序要求損害賠償與回復名譽等處分。

    此外，周道君說，草案也明定身心障礙者代表及身心障礙者人數組成比例為身權小組成員1/2，並確保資訊近用及表意權，讓政策制定更符合需求，且考量部分身心障礙者自我保護能力薄弱，依違反特定情節的不同程度，限制終身或一定期間不得擔任身心障礙福利機構人員；機構違規嚴重，除罰鍰外，並將公告機構名稱及負責人姓名，涉嚴重致死再加重罰責。

    依據修法草案，未來各級政府、公營事業及依財團法人法所稱政府捐助之財團法人所建置網站及行動化應用軟體（APP），均應通過無障礙檢測，考量身心障礙者生活便利性，並明定一定規模以上之醫院、金融機構網站亦同。

    在行的便利上，針對市區道路、人行道、騎樓不符合無障礙規範者，明定直轄市、縣（市）政府應訂定分年分期改善計畫，且應依身心障礙者實際需要，整合轄內各種交通服務資源，發展復康巴士等其他交通服務措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播