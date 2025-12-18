為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    因應中國17項國安策略 行政院：「軍審四法」近期拍板

    2025/12/18 15:17 記者鍾麗華／台北報導
    行政院政委林明昕今天在院會後記者會表示，軍審四法現在正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。（行政院提供）

    行政院政委林明昕今天在院會後記者會表示，軍審四法現在正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。（行政院提供）

    賴總統提出因應中國統戰滲透的17項策略，行政院已盤點21部法律要修法或立法，除了今天院會通過的四項國安相關修法外，行政院政委林明昕今（18）日在院會後記者會表示，軍審四法現在正緊鑼密鼓審查中，近期內會審查完畢。

    林明昕表示，從3月國安高層會議後，行政院逐步提出相關修法，除最近立法院通過的「海纜七法」外，「產業創新條例」5月也修正通過，8月也通過韌性特別條例、9月三讀「資通安全管理法」。

    林明昕指出，因為軍審制度已停擺多年，案件都已在一般法院刑事庭審理，必須要重新開始，為了未來能公正、公開、公平審判，所以行政院花了很多時間盤點所有法條。

    軍審四法包含修正軍事審判法，以及制定軍法官人事條例、軍事法院組織法、軍事檢察署組織法，林明昕說，原是規劃「軍審四法」，但可能把軍事法院組織法、軍事檢察署組織法合併，變成「軍審三法」。而相關修法一直在盤點中，也滾動檢討。

    政委馬永成也指出，總統在3月公佈17項因應策略後，各種樣態一直不斷在變化，修法過程中，力求嚴謹與兼顧平衡，用了非常多時間，召集相關部會來做相關檢討。

    被問到「港澳條例」是否在國安修法中，馬永成說，「港澳條例」當初制定是為因應一國兩制所制定，但一國兩制已名存實亡。而17項有一部分，是增加中港澳歸化的國安考量，這個部分在行政措施是可以完成，不見得要修法。

    熱門推播