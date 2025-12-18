總統約見同意讓賢！吳豊山宣布12/31卸任海基會董事長

海基會董事長吳豊山（右）今日表示，「今天是我最後一次主持董監事聯席會議，上週五總統約見，徵詢我對海基會人事的意見，因為社會都有下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，所以我當然欣然同意讓賢，自己工作到12月31日下午，下台一鞠躬」。（記者陳鈺馥攝）

首次上稿：15:01

更新時間：15:27

海基會今日召開董監事會議，海基會董事長吳豊山宣布請辭，「今天是我最後一次主持董監事聯席會議，上週五總統約見，徵詢我對海基會人事的意見，因為社會都有下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排的困難，所以我當然欣然同意讓賢，自己工作到12月31日下午，下台一鞠躬」。

請繼續往下閱讀...

吳豊山指出，海基會是我國治權不及於對岸，所設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流事務。海基會1991年成立以來，已經處理超過900萬件兩岸文書事務，外界若認為海基會工作已經停擺，這是嚴重的誤會。

吳豊山談及，依據海基會章程，體察恢復兩岸對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山透露，第二階段他透過私下熱心管道建議海協會會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；自己只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要。

吳豊山提及，稍後另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。

吳豊山進一步說，第三階段，他於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」正式傳訊海協會，言明將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。但海協會迄今已讀不回。根據海基會的紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

吳豊山強調，兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部難題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間，如果不幸兵戎相向，不會是大砲打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山說，因此盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上。然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。

據了解，吳豊山於2024年11月4日正式上任，接任海基會董事長一職，填補了前任董事長鄭文燦請辭後近4個月的空缺。他上任後，呼籲兩岸在「兩會」框架下同步堆疊善意，共同追求兩岸和平發展與繁榮，但中共至今已讀不回。

相關新聞請見

吳豊山下台爆猛料 聯繫海協會張志軍、想率團訪中都被「已讀不回」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法