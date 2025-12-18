柯文哲遭女粉絲突襲！抱抱、捏臉全都來 網驚：佩琪要怒了

台北地方法院開庭審理京華城弊案，開庭後柯文哲步出法院。（記者王藝菘攝）

京華城案持續審理中，前民眾黨主席柯文哲今（18）日盛裝出庭，現場也有不少支持者加油打氣。沒想到，有一名激動的女粉絲，竟先是和柯文哲大力擁抱，接著還用力的拍、捏柯文哲的臉頰，讓不少網友看了直呼「非常不尊重」，也有網友擔心柯文哲的妻子陳佩琪，看到這一幕可能會很不高興。

北院審理京華城案進入最後尾聲，柯文哲今日一襲深藍色西裝出庭。當柯文哲走上院內台階時，先是和一名激動的中年女性粉絲握手，接著主動擁抱該名女粉絲，兩人緊擁近3秒才鬆開。

請繼續往下閱讀...

不料，柯文哲鬆手後，女粉絲逕自伸出右手撫摸柯文哲左臉；柯文哲伸出右手想擋開，但女粉絲不閃不避，反而更用力地揉起柯文哲臉頰，即便柯文哲已經抓住其右手，仍難以阻擋其攻勢。就在柯文哲抵禦右側「突襲」時，女粉絲已悄悄伸出左手，直取柯文哲右臉，接著將柯文哲的頭夾在兩掌心間，恣意搓揉數秒才放手。這場突如其來的熱情讓柯文哲顯得有些招架不住，脫身後才終於鬆了一口氣，趕緊步上階梯。

影片曝光後，引發網友熱議。不少網友批評女粉絲，留言表示：「超噁！不舒服的畫面」、「這樣很沒禮貌，不尊重別人」、「我還以為是要賞他巴掌」、「看似在摸自己的兒子一樣」、「嚇死阿北了」；也有網友留言：「佩琪不開心」、「佩琪在後面很生氣！」、「晚上PG（佩琪）要千字文了嗎？」、「別讓PG不開心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法