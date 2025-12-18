為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    交通助理員預算初審通過 南市議會力拚明天完成總預算審查

    2025/12/18 15:36 記者蔡文居／台南報導
    南市議會臨時會今天變更議程續審查總預算案，力拚明天完成總預算審查。（記者蔡文居攝）

    南市議會臨時會今天變更議程續審查總預算案，力拚明天完成總預算審查。（記者蔡文居攝）

    台南市議會本屆第10次臨時會18日進行大會議程，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率市府各局處首長列席。因115年度即南市總預算案尚未審查完畢，為利議事順利進行，大會通過變更議程，今、明兩天續審查總預算案，力拚明天完成總預算審查。

    其中，因開單而引發爭議的南市交通助理員1千多萬元人事費預算，已於本次臨時會聯席審查通過，預計明天可望隨總預算案完成二、三讀。

    南市警察局今年共聘任18位交通助理員，其中1人已解聘，因取締交通違規引發民怨，議會開議期間，議員砲聲隆隆，要求交通助理員停止開單或僅針對併排、人行道及路口10公尺內等重大違停開單，否則揚言刪減其人事費預算。

    為此，市長黃偉哲先前宣布交通助理員暫緩開單，經過1個多月來的沈澱、溝通，終於在本次臨時會聯席審查初審通過，並帶決議，要求市警局評估開單執行方式再向議會提出報告。

    南市議會臨時會原本今、明天兩天議程為二、三讀會，因還有消防局等多個局處單位預算尚未完成聯席審查，為讓預算於年底前完成審查，今天議會臨時會召開大會，並通過變更議程，今、明兩天續審查總預算案，二、三讀會及閉幕則留待明天預算聯審查結束後再接續進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播