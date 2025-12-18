批政院造謠補助卡關 國民黨團：把軍人加薪編進去 總預算立即付委審查

國民黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會。（記者廖振輝攝）

立法院國民黨團今天舉行「騙騙騙 施政不利就詐騙 行政院盡傳假消息！」記者會，指控近日行政院長卓榮泰和民進黨側翼網軍，再度複製大惡罷的造謠模式，針對115年度總預算進行「造謠2.0」。從TPASS通行、生育補助、疫苗接種、縣市河川治水等，造謠立法院預算不審、補助卡關，全然不提行政院漏編軍人加薪預算、不編依法增加的警消海巡弟兄的退撫金等。

國民黨團呼籲行政院，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將總預算付委審查，預算會卡關，完全是因為卓榮泰院長堅持違法不編預算、不守憲政制度。國民黨團再次提醒行政院，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，請行政院不要再用謊言恐嚇對待人民。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，行政院最擅長的從來不是解決問題，而是反覆排練大家早就看膩的「狼來了」，狼年年都來，但羊卻從來沒被吃掉。行政院很清楚，預算凍結不是刪除，行政有調度彈性，基金可以支應，跨年度本來就能因應；行政院故意選擇不說，只要先把最壞的版本丟出來，民眾會驚嚇、輿論會轉向，責任就順勢推給立法院，這就是政治操作。

林沛祥說，國人猶記得行政院說刪體育預算，中華隊會輸球，但真相是預算從上年度54億元，增加到73億元，成長36%；行政院又說請不起手語老師，事實是相關標案早已決標，甚至還可以向台北市政府免費申請，這就是「造謠國家隊」，先恐嚇、再澄清，最後高喊「有政府，會做事」。但人民真實感受到的是，一邊通勤補助、生育補助哭窮，一邊卻毫不手軟砸下1.25兆元買武器。

國民黨團副書記長許宇甄表示，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將預算付委審查！預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。

許宇甄以TPASS為例，交通部公路局115年度編列15.37億元獎補助費，另外在一般性補助款編列59.4億元，其中58.6億元是票價補貼，8千萬元是環境建置，「一般性補助款是法定義務支出，根本不受影響！」至於獎補助費，依據「預算法」第五十四條規定：「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」換言之，只要行政院來函請立法院同意，就可以支用。

