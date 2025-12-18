李宇翔檢舉反罷免發走路工獲不起訴 要求國民黨、立委洪孟楷道歉

新北市議員李宇翔今年7月爆料藍營在719「反惡罷新北愛國者行動」祭出走路工手段，遭藍委洪孟楷等人提告，李宇翔今收到地檢署「不起訴處分書」。（圖取自「李宇翔」臉書）

民進黨新北市議員李宇翔今年7月爆料，指控國民黨為了讓當時的「反惡罷新北愛國者行動」營造人山人海盛況，祭出「領500元走路工」動員，藍委洪孟楷等人認為李宇翔胡亂指控，按鈴申告罷團跟李宇翔；李宇翔今天在臉書PO文表示，已收到新北地檢署的不起訴處分書，檢方調查後已清楚證明，他的揭露都有憑有據、絕非捏造，要求國民黨與洪孟楷公開道歉。

李宇翔在臉書貼文說，根據新北地檢署「不起訴處分書」的內容，確有1名淡水宮廟的張姓主委暗中協助洪孟楷動員這場造勢活動，為了力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及「每人500元」作為油錢、餐費等；他表示，檢方認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實並非捏造。

請繼續往下閱讀...

李宇翔強調，檢方調查的事實已擺在眼前，他要求國民黨與洪孟楷應公開向社會大眾道歉！敗壞選風、動員走路工，卻還在媒體之前臉不紅、氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮。

李宇翔也重申，他支持洪孟楷提出的「鞭刑嚴懲詐騙犯」主張，但必須標準一致、說到做到，那「詐騙人民」的政治人物洪孟楷，是否也應該被一視同仁、接受最嚴格的鞭刑？地檢署已給出答案，相信社會自有公評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法