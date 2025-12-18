黃國昌喊彈劾賴清德！ 律師指有「3條件」 想滿足勢必要「倒閣」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌今日表示，他將提案彈劾總統賴清德，對此，律師陳怡凱在粉專發文指出，要彈劾總統必須滿足三個條件。第一、全體立委二分之一以上提議；第二、全體立委三分之二以上同意；第三、憲法法庭判決過關。但第二點恐怕不是國會多數黨有辦法自己說了算，因此現在最簡單的辦法，就是由國會多數黨倒閣，藉此觸發國會重選機制。藍白拿下三分之二以上的立委席次之後，就可以把總統彈劾案送出立法院。

陳怡凱今日在粉專「一個律師的筆記本」發文表示：「欲彈總統，必先倒閣。」他指出，《憲法增修條文》第4條第7項規定：「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理...」；另《憲法增修條文》第2條第10項：「立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。」

陳怡凱表示，換言之，要讓總統彈劾案成功，至少需要滿足三個條件：（1）全體立委二分之一以上提議；（2）全體立委三分之二以上同意；（3）憲法法庭判決過關。以國會多數黨掌握的立委席次，條件（1）不是問題；至於條件（3）的憲法法庭，若國會多數黨想讓憲法法庭恢復運作，其實也是舉手之勞。唯獨條件（2）的三分之二立委席次門檻，以現在的國會結構而言，恐怕不是國會多數黨有辦法自己說了算。

那麼，依照憲法，要怎麼才能真正彈劾總統呢？陳怡凱表示：「很簡單，那就是由國會多數黨倒閣，藉此觸發國會重選機制。藍白拿下三分之二以上的立委席次之後，就可以把總統彈劾案送出立法院。」

陳怡凱指出，《金庸》武俠小說中《葵花寶典》秘笈開篇第一句「欲練神功，必先自宮」，想作大事的人，必須有割捨得下的決心。方今之勢，正好是「欲彈總統，必先倒閣」。他質問，既然國會多數黨號稱代表民意，想必有信心堂堂正正接受選民的考驗。何不光明正大發動倒閣，打開彈劾總統的康莊大道？

最後，他總結，黃國昌想要彈劾總統，唯一辦法就是倒閣，「不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」

