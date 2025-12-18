政院不副署立院司委會移請彈劾 卓揆酸：監院今年預算大幅刪減

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，對此，卓榮泰今天下午受訪表示，監察院今年初雖然預算遭大幅刪減與凍結，但至少沒有像憲法法庭整個喪失功能，也證明憲政機制運作的必要性。（行政院提供）

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，對此，卓榮泰今天下午受訪表示，監察院今年初雖然預算遭大幅刪減與凍結，但至少沒有像憲法法庭被整個喪失功能，也證明憲政機制運作的必要性。

卓榮泰指出，行政院引用憲法第37條規定啟動權力，其真正目的，是要所有議題都回到憲政機制裡面談，今天證明，監察院今年初雖然預算遭大幅刪減與凍結，但至少沒有像憲法法庭被整個喪失功能，也證明憲政機制運作必要性。

卓榮泰強調，沒有人可以獨裁，只要有憲政機制，都可以引用，他也願意面對。最重要的是，從此以後，大家在中華民國憲法體制下好好運用、好好來談，總會談出一條在憲政體制下，國家走的正常道路。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，既然立法院在野黨團談到監察院，就代表認同這是一個權力分立的國家，認同權力分立的話，就不應該侵害其他憲政機關的權力。她強調，不應刪除掉監察院96%業務費，使其無法執行業務，也使其必須聲請釋憲以維護憲政機關的尊嚴。

李慧芝指出，同樣也不應該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民的申請釋憲案；也不應該不斷用立法權來侵害行政權，逼迫行政院要怎麼編預算，甚至違法增加行政院支出；也不應該不顧憲法法庭的判決，違憲要求總統到立法院備詢。

李慧芝強調，行政院一直在遵守憲法秩序，持續努力照顧國人、建設國家、防衛國家，呼籲立法院以民生為優先，盡速審議總預算，這都是要照顧人民的錢。

針對明年度中央政府總預算尚未審議，有無盤點後續衝擊及準備，李慧芝說，今天院會結束後，卓榮泰有與各部會首長討論，如果總預算沒有辦法在今年結束前，在明年獲得審議通過的話，各部會要如何來執行業務？

