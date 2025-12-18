鄭麗文今邀藍委便當會 未來將定期化成為常態

國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日中午邀集藍營不分區立委在中央黨部舉行便當會，國民黨文傳會主委吳宗憲於會後指出，會中沒有討論特定議題，鄭麗文只是與大家認識一下，並就近期立法院的一些法案及個別立委專長的話題，普遍性的聊一聊，未來這種便當會將成為定期常態，鄭麗文會與國民黨團的立委分批舉行便當會，讓黨團與黨中央的溝通沒有障礙而且緊密結合，同時對於黨中央與地方黨部的垂直整合與聯繫機制，黨中央也都將建立並強化。

國民黨發言人牛煦庭則表示，黨中央與立法院黨團成員餐敘、對話，本來就是一種常態，外界不必過度聯想，不管是立法院朝野攻防或2026選舉話題，這種便當會的型式可以讓大家更有默契。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文在昨天中常會上呼籲全黨一起戰到2028年，媒體詢問今日有沒有進一步向黨團下達什麼指示？吳宗憲表示，鄭麗文今天並沒有做出什麼明確指示，但他強調，面對現在愈來愈嚴重的憲政危機，民進黨政府可以不執行立法院三讀通過的法律，拿總統與行政院長之間制衡的副署權問題，來對抗立法院，完全違反憲政制度的設計，在野黨必須加以對抗。

此外，媒體詢問，立法院司法及法制委員會已經通過提案移送監察院彈劾不副署公告「財政收支劃分法」修正案的行政院長卓榮泰，未來國民黨是否會彈劾賴清德總統？吳宗憲回應，只要是任何合法的方式，國民黨都不排除，若有必要就會做。

鄭麗文昨天說，全黨要戰到2028，2026選舉會是關鍵，即將獲得提名參選屏東縣長的國民黨不分區立委蘇清泉受訪表示，鄭麗文日前已經跟他聊過相關話題，他自己也隨時都在準備打拼，希望國民黨可以從南部開始，把台南市、高雄市、屏東縣一個個贏回來。

有關行政院推動國安法修法，規定任何人不能在中華民國領域內實體空間與網際網路空間鼓吹外國、中國大陸地區對中華民國發動戰爭，或採取非和平手段消滅中華民國主權，吳宗憲表示，民主進步黨既不民主也不進步，整天喊著保障言論自由，但侵害言論自由最嚴重的就是民進黨，經常搞一堆水軍在網路上討伐別人，最近這個月網軍數量急速暴增，這就是對言論自由的限縮，審判新竹市長高虹安案的高院法官也被出征，「這就是現在政府在幹的事情！」過去民進黨想要強推「數位中介法」，因為法界有意見被擋下，如今又想以國安法等方式把手伸進網路，這就是侵害言論自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法