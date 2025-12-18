黃國昌「移請監院彈劾」卓揆 周軒引憲法法庭判決打臉：自取其辱

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立法院司法及法制委員會今（18）日在藍白立委多數優勢下通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，民眾黨主席黃國昌也表示，將提案彈劾總統賴清德；對此，政治工作者周軒表示，自取其辱的黃國昌，這就是當初讓藍白痛恨憲法法庭的主因，把彈劾權寫進國會擴權法案 大法官早就說你違憲了。

行政院不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會今邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。藍白立委於會中提出2項臨時提案，並藉人數優勢通過，除譴責行政院長卓榮泰，並將之移請監察院彈劾，另譴責總統府秘書長潘孟安拒絕出席委員會。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，賴依法必須列席。

請繼續往下閱讀...

周軒怒轟「自取其辱的黃國昌，這就是當初讓藍白痛恨憲法法庭的主因，把彈劾權寫進國會擴權法案 大法官早就說你違憲了。」並引用2024年《憲法法庭判決第9號》「…就彈劾移送權部分，查我國憲政制度下，除總統、副總統之彈劾外，對公職人員之彈劾，係為發動司法懲戒程序，以追究公職人員違法、失職情事之法律責任，而非追究其政治責任，彈劾之目的亦非為處理政治問題。

彈劾案提議權、審查與決定權，係專屬監察委員所有；彈劾案之提出權，則專屬監察院所有。

本項規定就質詢事件，明定立法院得將相關行政首長移送彈劾，實已介入憲法明定之監察委員彈劾提議權，逾越立法院之憲法職權範圍，並有干擾監察院彈劾權行使之疑慮，違反憲法權力分立原則。

即便將本項「移送彈劾」之規定，解釋為僅屬立法院對監察院提出之彈劾建議，立法院一旦引據無法律拘束力之本項規定，將行政院之院長或所屬各部會首長，移送於監察院，「建議」其提出彈劾，仍將引發立法權、行政權與監察權間之憲政爭議，並不因本項規定所定僅屬無法律效力之彈劾建議權，即有不同。僅就此而言，基於憲法機關相互尊重原則，以及政治問題應於政治程序解決之民主基本精神，本項立法關於移送彈劾部分，即便不具拘束力，立法院亦有逾越其憲法職權且濫用權力之嫌，違反憲法權力分立原則。

據上，本項有關移送彈劾之規定，無論為法定移送權性質，抑或僅屬不具拘束力之彈劾建議性質，均逾越立法院之憲法職權，違反憲法權力分立原則。

立法院僅享有對於總統、副總統提出彈劾案之權，且應移送於司法院大法官所組成之憲法法庭審理，並無將行政首長移送懲戒之憲法權限。

基此，本項規定關於將行政首長移送懲戒部分，已逾越立法院之憲法職權，違反憲法權力分立原則。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法