藍白修法停降年金 周弘憲：違背公益

針對立法院通過公務人員退撫法修正停降年金，就職滿週年的考試院長周弘憲，今（18）日在考試院院會中感慨表示，他在擔任銓敘部長時，參與年金改革，雖然很不討好，但為世代正義與基金永續，卻是非做不可，而在院長任內，年改卻因修法而踩煞車，他感到十分遺憾，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的2031年用罄；幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，沒有挪作他用，才讓基金淨值能有今天1.1兆的規模，退撫法修法將加速基金枯竭，也違背公益原則。

考試院今日舉行第14屆第51次院會，周弘憲表示，若將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，有違反憲法平等原則的疑慮，國家進步繁榮來自所有國民貢獻，政府對各職業別國民的照顧和福祉，不應因制度的不同而有重大差異、失去比例原則，呼籲各界正視年金財務危機事實，回歸理性討論，在潛藏債務未有解決方案前，不應再擴大財務缺口。

周弘憲強調，年改目標是要減輕未來世代的財務重擔，確保基金一個世代不用罄，絕不是對公務人員的貶抑或輕視，而是由政府雇主、退休人員和現職人員，共同搶救攸關權益福祉的機制，避免更大危機，數十年來不足額提撥的制度性缺失，已累積了近3兆潛藏債務，是在「透支未來」，如果沒有承擔改革勇氣，「世代正義」只是口號。

周弘憲表示，憲法將公務人員退休撫卹事項，明定為考試院的憲法職權，但這次修法並非考試院憲法主管機關的提案，考試院和銓敘部在審議過程中也明確表達反對停止調降所得替代率，並籲請國會考量退撫基金不永續和未來世代沉重負擔，勿貿然修法讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，使退休人員或現職人員暴露在更高的風險中。

周弘憲指出，考試院憲法職權是維繫退撫制度的永續、讓不同世代公務人員都能得到退休經濟保障，但這項憲法職權，在修法過程中未被尊重，修法後難以履行，參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大風險，甚至因基金財務危機擴大，導致未來必須做制度調整，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，恐不符憲法平等原則。

周弘憲說明，釋字第781號至第783號解釋，都已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬於重大公益，這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則，因修法造成基金高達3600億元財務缺口，未指定彌補資金來源，違反憲法第70條核心精神，也違反財政紀律法、預算法和財劃法，勢必會造成違憲爭議。

