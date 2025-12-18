為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市議會民進黨團3長交接 台聯及無黨議員出任幹部

    2025/12/18 14:31 記者蔡文居／台南報導
    南市議會民進黨團舉行新卸任黨團總召交接，新任總召由李宗翰（右一）出任。（記者蔡文居攝）

    台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部交接典禮，由南市議員李宗翰出任第4屆第4任總召，2位副召分別為市議員李宗霖及沈家鳳，幹事長楊中成、3位發言人則為鄭佳欣、王宣貿及余柷青。

    其中，出任副總召之一的無黨籍李宗霖及擔任幹事長的台聯楊中成，2人先前均加入南市議會民進黨團運作，也是民進黨團內唯二的非民進黨籍成員。

    新任總召李宗翰表示，感謝楊中成、李宗霖2人的加入，可以給民進黨團更多不同聲音的建議。未來他的任務，對內就是要整合黨團的意見，民進黨團是議會人數最多的黨團，要整合大家的意見並不容易；對外則代表黨團和其他政黨溝通，這也並不容易。他也會向已卸任的幾位黨團總召及市長、議長及副議長等人請益，在兼顧議會和諧的原則下，表達黨團對內及對外的意見，讓議事順利進行。

    今天交接典禮，包括市長黃偉哲及議長邱莉莉、副議長林志展、甫卸任的黨團總召周嘉韋，民進黨議員吳通龍等成員及多位市府局處首長參加。

    南市議會民進黨團幹部新團隊，其中無黨籍議員李宗霖（右三）及台聯議員楊中成（左二）也出任黨團幹部。（記者蔡文居攝）

